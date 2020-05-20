蔡英文就職典禮稱願與對岸對話但強調不接受一國兩制

中華民國第十五任總統副總統今天就職，蔡英文總統在就職演說中，雖然表明願意跟對岸展開對話，為區域安全做出更具體的貢獻。但她也強調，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是堅定不移的原則。

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蔡英文說，她再次重申「和平、對等、民主、對話」這八個字。強調不會接受北京當局，以「一國兩制」矮化台灣，破壞台海的現狀，這是堅定不移的原則。

蔡英文說，她會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務。這是台灣維持台海和平穩定現狀的一貫立場。

她強調，兩岸關係正處於歷史的轉折點，雙方都有責任，謀求長遠相處之道，避免對立與分歧的擴大。在變局之中，她會堅守原則，並秉持解決問題的開放態度，負起責任，也期盼對岸領導人，能承擔起相對的責任，共同穩定兩岸關係的長遠發展。

蔡英文雖然說，她會持續遵循中華民國憲法，與兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，但在隨後有關「強化國家體制」的談話中，她史無前例提出要在立法院成立「修憲委員會」，展開修憲工作。她說：

「未來四年，除了國家建設的工程，政府體制的優化，也非常重要。立法院即將成立修憲委員會，提供一個平台，讓攸關政府制度、以及人民權利的各項憲政體制改革議題，能夠被充分對話、形成共識。藉由這個民主過程，憲政體制將更能夠與時俱進，契合台灣社會的價值。而朝野都有共識的18歲公民權，更應該優先來推動。」

雖然蔡英文將18歲公民權列為「修憲委員會」優先推動的目標，但近日多位民進黨立委在立法院提案要修憲及修訂兩岸人民關係條例，取消所有有關「國家統一」的文字，曾引起高度矚目。蔡英文未來要推動的「修憲委員會」是否只為了18歲公民權，再度引起各方關注。

蔡英文並在結語中說到，我們是一個在驚濤駭浪中走過來的國家。兩千三百萬人，是生死與共的命運共同體。過去是這樣、現在是這樣，未來也是這樣。未來的旅程還很長，台灣的故事，也正在展開下一頁。她呼籲2300萬台灣人民，凝聚智慧與勇氣，一起打造一個更好的國家。