路透社:“去中國化”加劇 中國準備好了嗎？

中國高科技頭部企業華為面臨芯片將被美國斷供的現實，突現疫情正在深刻影響並改變全球產業鏈和供應鏈格局，也讓經濟全球化的大命題在後疫情時代受到嚴竣考驗，此事也為中國產供鏈能否保持穩定敲響警鐘，而“去中國化”可能帶來的隱憂不得不防。

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據路透社今天發表署名文章，指“去中國化”加劇 中國準備好了嗎？

據該文章說，內憂外患的大環境亦讓將於本周召開的中國兩會備受關注，布局“六保”的底限思維時，暗流涌動的“去中國化”顯然會讓中國企業走出去以及“一帶一路”推進變得更艱難。而在繼續開放的框架下，中國要確保產業鏈、供應鏈安全完整，不僅要將科技領域改革與實體經濟支持相結合，更需要有專業和頂層設計的大視野。

曾擔任過全國人大財經委副主任委員的賀鏗認為，國際上“去中國化”現象越來越明顯。例如，美國、歐洲都不承認中國是完全市場化國家，在貿易方面給中國不斷製造麻煩；在“跨太平洋夥伴關係”中排斥中國這樣重要的太平洋地區的國家加入；去年5月，在捷克布拉格開5G安全會議，有30多個國家參加，也把中國這樣在5G技術方面先進的國家排斥在外。

據賀鏗稱，“可見‘去中國化’現象已經非常明顯，我們不能等閑視之。否則會嚴重影響中國在世界上的經濟利益和政治地位。這才是問題的要害所在”。

美國商務部上周表示，正在修改一項出口規定，“戰略性鎖定華為對於直接源自特定美國軟件及技術的半導體採購。”根據規則調整，使用美國芯片製造設備的外國公司將需獲得美國許可，才能向華為或像海思半導體這樣的華為關聯公司提供某些種類的芯片。

該文章說，很顯然，這場突如其來的疫情正在改在改變着全世界。雖然中國通過封城封路等嚴控舉措率先從疫情中抽身而退，但仍在蔓延的海外疫情卻讓中國承受着包括經濟和輿論上內外夾擊的兩難境地。

周一召開的世界衛生組織(WHO)大會上就成了中美博弈的戰場，WHO表示，將儘快開始對全球冠新病毒疫情響應進行獨立評估，並得到了中國的支持和巨額資金承諾。但是美國政府譴責“至少有一個成員國明顯試圖隱瞞疫情”。

中國國家主席習近平在大會上表示，中國將在兩年內提供20億美元國際援助，用於支持受疫情影響的國家，中國已經扭轉了新冠肺炎疫情的局面，中國的應對措施公開透明負責。

美國周一表示，中國必須向WHO支付超過所承諾的20億美元的資金，稱這一承諾是象徵性的，意在轉移人們對特朗普政府所稱的北京未能就新冠肺炎疫情向世界發出適當警報的注意力。

且不論疫情背後的政治角力，但疫情可能加劇“去全球化”的傾向時，特別值得警惕的是“去中國化”的傾向卻顯而易見。這將直接打擊中國產業鏈供應鏈，也突現中國六保中保產業鏈供應鏈的迫切性。

4月17日的中央政治局會議首次提出“六保”指保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉。中國總理李克強表示，“在當前形勢下，做到‘六保’是底線，而實現‘六穩’是目標。”

據路透社說，一位不具名的專家也表示，雖然疫情打亂了全球的供應鏈和產業鏈，中國也造成了很大經濟損失，這些都是暫時的外在的，最重要的可能是中國在世界上的影響力下降。對這種現象的出現，中國應該反思，不能老是自以為“正確”，老是自己認為“厲害了”。據該位人士稱，“現在外企、民企外撤，我們外交發聲好像是厲害了，但是國際支持的聲音卻小了。經常看到網上有人問：‘明明是我們有道理，怎麼國際上就沒有哪個國家站出來為我們說句公道話呢？我們不是幫助過不少國家，交了不少朋友嗎’？”

據李揚在文章中稱，此次美元荒不久，就有九國央行簽署貨幣互換協議。這裡有兩個事情值得關注，第一個是，簽約的央行中沒有中國的央行；第二個是，互換網絡中的貨幣沒有人民幣。這是非常值得關注的現象--在疫情中，雖說各國因“封國”而在實體經濟領域被隔開了，以至於出現“去全球化”現象。同樣是危機，使得大家對美元需求更強了，正是這種“共同需求”將各國在金融上進一步聯繫在一起，而這樣一個日益加強的貨幣金融網絡中獨獨沒有中國，沒有人民幣。這種可稱為國際金融“去中國化”，是一個非常危險的傾向。

路透社該文說，我們目前面臨的實際情況，正像任正非所說：高端製造業發展不上去，低端製造業又在往東南亞轉移， 那麼我們的所謂“中國制”、“世界工廠”地位還能站得穩嗎？