香港警隊民望繼續墊底44%更給予0分

香港民意研究計畫19日公布紀律部隊及駐港解放軍民望數字。結果顯示，警隊民望繼續包尾，評分比駐港部隊還要差，其中44%市民更給予警隊0分。

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調查顯示，香港警方的最新評分僅36.8分，44%市民更給予警隊0分；醫療輔助隊則首次以77.4分成為市民最滿意的紀律部隊。市民對駐港解放軍的最新滿意度評分亦跌至44.2分，滿意凈值是1997年以來新低。

香港民研計畫本月4至6日，以隨機抽樣電話訪問1,004名香港居民，結果顯示市民對九隊紀律部隊的滿意度，首三位依次為醫療輔助隊、消防處和政府飛行服務隊，評分分別為77.4、76.6及71.7分，墊底的警務處得分僅得36.8分，比半年前微升1.5分，但44%受訪市民給予0分，滿意凈值由負38%回升至負25%。與半年前比較，懲教署、入境事務處、海關、消防處和醫療輔助隊的評分均顯著下跌，以懲教署跌幅最大，下跌6.7分。

另外，市民對駐港解放軍的最新滿意度評分為44.2分，其滿意率為39%，不滿率為36%，滿意凈值為正兩個百分點，為1997年開展調查新低。

中大地理及資源管理學系博士後研究員余柏康告訴蘋果日報表示，即使警隊得分較半年前回升，但幅度仍處於誤差比率中，即實際上沒有回升，形容市民觀感“沒啥變好”，特別是有44%人給警隊0分，相信得分回升是比較中立市民的立場軟化。

此外，成為政治工具的香港警察，心理狀況也好不到哪裡去。根據監警會委託倫敦大學學院學者Ben Bradford和Dr Julia Yesberg的調查，逾九成警員曾工作時感緊張、繃緊、憤怒、振奮、傷感等，當中以憤怒和傷感最普遍，各有43%常出現該情緒，其次是緊張或繃緊的28%。他們的壓力源自多方面， 包括工時長、身心具疲、與親友相處時間減少、工作壓力，及擔心自身和家人安全。監警會報告指警員壓力程度高，但不致於極大壓力。

上述兩名學者從去年10月21日至11月1日，以網上問卷及面談方式，訪問485名有參與反修例活動的前線警員的經驗、想法、態度和觀感。