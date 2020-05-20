3中國人越境搶劫“中國珠寶”店惡殺店主 緬甸公開槍決

今年5月3日凌晨，三名中國籍男子闖進緬甸佤邦南鄧一間“中國珠寶”店舖搶劫並殺害福建籍店主，緬甸速審速決，14日將三人判處死刑後，當日隨即執行。據美媒指一段流傳視頻顯示，緬甸將三名中國死刑犯公開處死，公判大會現場有大批民眾拿手機拍攝處決視頻，引發熱議。

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據世界日報今天報道稱，3中國人劫殺同胞，緬甸公開槍決，視頻曝光。該報道引述上游新聞消息，5月3日凌晨，緬甸佤邦南鄧發生這起惡性金舖被搶事件。從被搶金店的監控視頻中看到，事發時，葉姓金舖店主剛準備結束營業，正拉下第二道卷門時，鄭澤勇、葛才德、楊柳等三名中國籍男子進入店中，佯裝查看商品後不久突然動手，兩人將葉姓店主控制，另一人迅速關閉店舖卷門。隨後，葉姓店主被發現死在金店中，店內大量金銀首飾被搶走。

據南鄧公布的消息稱，金店搶劫案發生後，他們立即調查，“短短數小時內”就將涉嫌劫殺的鄭澤勇、葛才德抓獲，並在其身上找到了被搶的金條、項鏈等物品。為抓捕在逃的楊柳，佤邦南鄧展開大規模搜捕，與南鄧相鄰的雲南省滄源縣公安局也發布通報，呼籲提供楊柳的行蹤。5月5日楊柳被抓獲。

根據南鄧新聞，當地警方從三人身上搜出58條黃金項鏈、一支手槍和15發子彈等作案工具。三人稱，槍支是鄭澤勇提議購買。2020年4月中旬，葛才德在勐平一酒店內，以1.8萬人民幣(約2500美元)購買手槍，並在搶劫後槍殺店主。三人對犯行供認不諱。

經過審訊，並有現場監控視頻作證，當地法院認為“鄭澤勇、葛才德、楊柳作案手段殘忍，性質惡劣、證據確鑿，對社會造成極其惡劣的影響。”依非法購買持槍罪、搶劫殺人致死罪數罪併罰，判處三人死刑，並於當日押赴刑場立即執行槍決。

世界日報引據消息指出，南鄧對此案非常重視，公判大會當天還為此召開了會議，通報金店搶劫案。長期在當地生活的李晨（化名）表示，此次金店搶劫案並造成人員傷亡，“對當地人還是震動很大的，這也是快審快判的原因之一。”