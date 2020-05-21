中國國台辦指控台灣衛福部長陳時中疫情造假 指揮官回應誠實透明從未改變

中國國務院台灣事務辦公室近日發文批評台灣衛福部長陳時中防疫未見專業，卻是“隱瞞疫情的一把好手”。台灣衛福部長，全國疫情指揮中心指揮官陳時中21日表示，誠實、謙卑、透明是指揮中心從一而終的戰略。台灣蔡英文連任總統後新組閣政府，陳時中仍然擔任衛福部長與全國疫情總指揮。

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據中央社今天報道稱，國台辦批隱瞞疫情，陳時中回應：誠實透明從未改變。

對中國國台辦批評是“隱瞞疫情的一把好手”，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，誠實、謙卑、透明是指揮中心從一而終的戰略，相信歷史會還原事實真相。中國國務院台灣事務辦公室近日發文批評衛福部長陳時中防疫未見專業，卻是“隱瞞疫情的一把好手”。

陳時中今天下午在記者會中表示，在他看來，面對新興病毒，大家一起抗疫100多天，可以看見新興病毒的變化以及人類在這麼進步的情況下，對於環境、生物了解仍很有限。據他指出，在抗疫過程中，人類只能誠實、謙卑、透明以對，這也是指揮中心從武漢肺炎疫情爆發第一天到現在的戰略，至今從未改變，每段步驟的決策當中也有兩難、痛苦的決定，都是在有限了解下，不得不做出相關決定。

對於外界所有的批評，陳時中直言，歷史總會還原真相，隨時間拉長，大家對於過去發生的事情自然會有公斷。