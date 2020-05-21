中國政協全國會議今天開幕 習近平未戴口罩 顯抗疫信心

中國全國政協會議今天下午舉行開幕式，約2100名來自中國各地的政協委員下午2時許陸續抵達人民大會堂。在防疫的謹慎氛圍下，所有委員來到人民大會堂時都戴着口罩。在進入大會堂前的安檢處，工作人員會請委員們摘下口罩核對身份。會議延期在蔡英文連任就職講話翌日召開，議題如何針對台灣引發注意。

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據聯合早報今天報道，中國全國政協會議開幕，委員戴口罩出席。出於防控考慮，到政協開幕現場報道的記者顯著減少。政協開幕式座位安排如往年，委員無需間隔就坐。這些安排都向外界釋放出中國已走出疫情，逐步恢復之前生活秩序的信號。

中國全國政協會議今天下午舉行開幕式，約2100名來自中國各地的政協委員下午2時許陸續抵達人民大會堂。在防疫的謹慎氛圍下，所有委員來到人民大會堂時都戴着口罩。在進入大會堂前的安檢處，工作人員會請委員們摘下口罩核對身份。

中國全國政協會議與會人員在唱完國歌後默哀一分鐘，對在冠病疫情中的犧牲者和離世者表示哀悼。

該報道稱，委員們在抵達大會堂時，沒有往年爭相在大會堂前拍照留影和接受媒體訪問的熱鬧場面。

全國政協主席汪洋稍後將作政協常委會工作報告。委員們和往年一樣，會在大會堂一樓聽報告，無須隔開就坐。

主席台上的座位安排也與往年沒有太大差別，座位間距沒有明顯拉大。

除了主流官方媒體，大約有20名來自美國、英國、俄羅斯、韓國、日本、新加坡等地的駐京外國媒體和港台媒體記者，受邀到大會堂現場報道。不過，記者的活動區域被限制在大會堂三樓的指定區域，無法像往年一樣在大會堂的入口處堵訪與會委員。

該報道稱，開幕會也邀請外國駐華使節旁聽。參加旁聽的外國使節和到現場報道的媒體，都得通過核酸檢測，由大會方統一安排巴士到大會堂。

出於疫情防控考量，本次政協年會為期僅七天，較原計畫縮短四天半，將在本月27日閉幕。