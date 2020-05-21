中國轉買美國乙醇明抵香港 貿易協議增和諧市場驚喜

一船來自美國的乙醇抵達中國，這很可能是自中美兩國在1月達成初步貿易協議之後的首批此類船貨。中國加大購買美國農產品，但其它類域產品卻滯購。消息稱這批燃料乙醇將運抵中國儲存在揚州市附近的倉庫中。

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據路透社今天報道說，中國周五將罕見有一船美國乙醇船貨到港。 據三名行業消息人士和船運數據，本月預計將罕見地有一船來自美國的乙醇抵達中國，這很可能是自中美兩國在1月達成初步貿易協議之後的首批此類船貨。

據路透社，市場一直在密切尋找兩國間恢復生物燃料交易的跡象。此前中國免除了696項美國產品的額外關稅，以促進根據第一階段貿易協議採購美國農產品，而乙醇也在其中。路孚特旗下Eikon的船運數據顯示，油輪SC Chongqing在4月時於阿曼的Sohar港裝載約9,000噸船貨，預計將於周五抵達南京。

一名密切追蹤乙醇貿易的消息人士稱，這艘船載有乙醇。這些乙醇原產於美國，已被轉售到中國。另一名消息人士指出，中國一家進口商已經以較低的價格，從沙特賣家手中買下了這批船貨，但暫時不清楚這些美國乙醇為何從阿曼出口，也不確定是否需向中國繳納進口關稅。路孚特數據顯示，3月21日一批來自休斯頓的8,000噸船貨在沙特朱拜勒卸貨。

路透社說，中國在貿易戰中增加對美國的報復性關稅後，美國燃料乙醇的關稅高達70%，實際上導致貿易暫停。但燃料需求大降導致乙醇供應過剩，令美國乙醇價格暴跌，迫使生產商減產。

第三位消息人士稱，一艘美國乙醇船貨料將於本月晚些時候抵達南京附近的儀征港。他補充說，這批燃料乙醇將儲存在揚州市附近的倉庫中。據這位駐中國的交易員稱，“人們尋求從海外進口燃料乙醇，因為過去幾天中國東北地區的乙醇價格上漲。”

據路透社說，由於事屬敏感，所有消息人士尋求匿名。