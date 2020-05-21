中國雲南昆明異議人士徐昆轉發香港“反送中”圖片和聲援推文被抓已近10個月

中國異議人士徐昆因在社交媒體轉發逾千條推文，聲援香港“反送中”運動，去年8月被捕，已近10個月，當局不審不判。（圖源：民生觀察網）

中國雲南昆明的異議人士徐昆，因在境外社交媒體平台推特轉發一千多條推文，大量轉發香港“反送中”示威遊行的圖片進行聲援，而在去年8月被捕，至今已近10個月，當局不審不判。

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據位於美國的自由亞洲電台報道：律師引述徐昆本人的陳述說，從8月16日到10月18日，他共被提審九次。警方統計了徐昆在境外網站所發的一千多條推文，選擇了不到10條作為證據，其中涉及的主要事實是轉發中共前總書記趙紫陽秘書鮑彤先生撰寫的“搞亂香港是林鄭、是中共”的推文、還有他自己寫的關於“八九六四”的推文、也有轉發逃亡美國進行爆料的中國前富商郭文貴的推文。

徐昆的妻子李蘭珍說：去年9月30日，昆明市盤龍區檢察院兩名檢察官到看守所，試圖說服徐昆認罪被拒絕。律師曾兩次探監，其後看守所以“發生新冠肺炎疫情”為由，不準律師會見徐昆。

自由亞洲報道介紹：現年58歲的徐昆，長期致力於中國公民維權活動，爭取公民的言論自由權，要求官員公開個人財產。每到“六四”周年日、“十一”等所謂敏感時期，他都會被警察傳喚或警告。徐昆曾是中國民間人權組織玫瑰團隊的成員，異議人士秦永敏被捕入獄後，玫瑰團隊被迫解散。徐昆去年在境外社交平台推特轉發挺港圖片，遭到當局報復。