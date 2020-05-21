傳習近平醞釀疫後出訪 首選俄羅斯會普京

去年底冠狀病毒疫情爆發以來，中國國家主席習近平首度海外出訪地點可能選在俄羅斯，有兩場區域峰會將由俄羅斯主辦。中國因疫情備受抨擊，習近平出訪將是促進俄中關係的機會。習近平於2013年就任，私下與普京關係密切，兩人迄今會面超過30次。

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據中央社報道，因病毒成眾矢之的，習近平疫情後首出訪擬赴俄。該報道引述總部位於香港的“南華早報”消息，俄羅斯駐中國大使德尼索夫（Andrey Denisov）證實有此規畫，也討論過關於俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）於9月訪中事宜，日期尚待敲定。據德尼索夫在新聞簡報視訊會議中表示：“我們仍然希望今年稍晚，也許是下半年，能有一些機會（讓雙方領袖）互訪，在中國以及俄羅斯。”

據該報道稱，預料普京將主持“金磚五國”（BRICS）元首峰會，成員包括巴西、俄羅斯、中國、印度、南非；以及一場7月中在聖彼得堡舉行的“上海合作組織”（SCO）會議。上海合作組織為區域性安全及經濟組織。

習近平於2013年就任，私下與普京關係密切，兩人迄今會面超過30次。習近平去年赴莫斯科國是訪問前，稱呼普京是他“最好的朋友”，雙方宣布雙邊關係升級到“新時代全面戰略協作夥伴關係”，加強安全領域合作。

據該報道，自今年3月以來，習近平與普京3度透過電話通話，在北京政府因處理2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情手法而面對愈來愈大壓力之際，普京是唯一譴責美國把疫情歸咎中國的主要國家領袖。

該報道稱，據德尼索夫說，中國因疫情減少對能源的需求，繼而導致油價暴跌、經濟衰退，這可能傷害兩國在此領域“敏感”的合作關係，且可能很難恢復。