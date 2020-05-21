國際環境惡化 中國憂慮境外資產安全

中國兩會今年政協全國會議今天正式開幕。中國證券時報周四援引全國政協委員、中投公司原總經理屠光紹和中投公司副總經理趙海英今年兩會提交的提案提示稱，中國境外資產的安全隱憂加大，建議通過加強頂層設計、創新對外投資方式等，統籌做好新形勢下境外資產安全保護。

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據路透社今天報道稱，中國境外資產安全隱憂加大，中國專家建議加大創新統籌做好安全保護。

據上述兩位委員提醒說，“這次疫情對很多國家進行了一次類似‘戰時狀態’的壓力測試，未來‘經濟主權’和區域合作可能被更多強調，各國政府將會深入檢視重要物資的供應鏈安全；‘逆全球化’有向‘去中國化’演變的趨勢。如果處理不當，中國企業對外投資將更容易被國際監管機構視為帶有‘政府背景’和‘政治意圖’，”

此外，國際外資監管趨嚴，國家安全概念泛化，也會對中國企業走出去形成重大挑戰。

據屠光紹、趙海英認為，隨着國際力量對比變化，保護主義和逆全球化思潮不斷擡頭。國際上對外資的安全防範導向，已超越對經濟福利與安全風險的單純考量，納入更多國家戰略博弈的因素。

面對上述來自全球宏觀經濟形勢、地緣政治、國際外資監管等方面的新變化，為妥善應對這些挑戰，推動中國企業高質量走出去，兩位委員提出多項建議。

路透社說，據中國國家外管局3月在“2019年國際收支報告”的專欄中指出，近年來中國對外投資收益率和來華投資收益率均保持相對穩定，2008年以來中國對外投資收益率基本保持在3%左右；隨着對外資產負債結構逐步優化，投資收益逆差狀況將逐步改善。