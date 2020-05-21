對台軍售新案MK48魚雷 高速擊毀航母

台灣總統蔡英文20日進行連任就職宣誓，美國國務卿蓬佩奧主動聲明恭賀稱總統連任，據雅虎新聞稱今（ 21 ）日上午更送上“賀禮”，宣布再度售台 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷。不過中國軍系及官媒隨即發文狠酸，“不知從哪個垃圾堆翻出來的”。

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據雅虎新聞今天引述報道，美售台MK48魚雷！可高速擊毀航母，中國官媒一語狠酸。消息並說美國售台MK-48重型魚雷，再度引起中國官媒玻璃心碎。

據美國國務院政治軍事局（ U.S. Department of State\'s Bureau of Political-Military Affairs ）今宣布，美國國務院已批准對台軍售，包括 18 枚 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷，以及備料、支援與測試設備、運輸器、培訓與技術後勤支援等，此軍售也已由美國國防安全合作署（DSCA）正式通知國會。

消息說，對此，中國鷹派軍系官媒《環球時報》隨即發文，聲稱軍售消息引起“島內網友的不滿”，該報藉由部分台灣網友的留言嘲諷“台灣錢真好賺”、“好貴呀，確定不是二手貨？”、“不知道從哪個垃圾堆里翻出來的”等。

報道稱，事實上，美軍目前最新重型魚雷為 MK-48 AT Mod 7 ，但僅供應北約（ NATO ）成員如荷蘭、加拿大，以及與美合作發展 Mod 7 的澳大利亞海軍，其餘國家所能獲得的最先進型號就是本次售台的 MK-48 AT Mod 6 重型魚雷。值得注意的是，台灣 2017 年就已曾購得 46 枚該型魚雷，因此本次美國也並非首次售台該型魚雷，正如美國務院新聞稿所言“不會改變區域的軍事平衡”。

據雅虎新聞引述CTWANT，台積電投120億在美國建廠，換來18枚魚雷當520蔡英文就職賀禮。

據該報道，台積電董事長劉德音自2019年底就曾赴美洽談在美設廠事宜，當時紐約時報就曾報導，此動作背後推手就是美國國防部，而在幾天前台積電大動作宣布將在美國亞利桑那州設廠後；20日美國國務院宣布對台軍售18枚重型魚雷。

該報道稱，在總統蔡英文20日第二任上任的同時，美國國務院就宣布售予台灣18枚MK-48重型魚雷以及相關設備，熟知台美外交體系人士表示，這些魚雷的購買權推手也包含台積電赴美設廠。

在2019年底，紐約時報就曾報導，台積電董事長劉德音前美國洽談設廠事宜時，背後的推手就是美國國防部；原因在於晶圓代工龍頭台積電無疑是目前最先進的代工廠。雖然台積電為人所知的是擅長生產商用芯片，但隨着技術更迭、晶圓廠的優劣汰換下，可供美國五角大廈選擇的晶圓廠已經不多，台積電幾乎是唯一的選擇。