張業遂：中國盡最大努力開展國際抗疫合作，絕不接受任何抹黑

5月21日晚，十三屆全國人大三次會議在人民大會堂新聞發布廳舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。張業遂說，“我注意到最近的一些媒體報道，我相信大家也都注意到了，這些報道表明疫情在全球多個點出現，一些病例出現的時間線不斷提前。相信隨着時間的推移，有關情況會越來越清楚。”他還表示，我們絕不接受任何抹黑與攻擊。

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隨着美國新冠病毒疫情的升級，美國國會一些議員提出了多項與疫情有關的議案，其中有的是指責中國政府對美國疫情擴散負有責任，甚至有的提出了美國應該向中國來追責和索賠。如何看待這些議案？同時中方又將如何回應美國議員提出的這些議案？

十三屆全國人大一次會議新聞發言人張業遂表示，“這些議案對中國的指責毫無事實根據，而且嚴重違背國際法和國際關係準則。我們對這些議案堅決反對，將根據議案審議的情況，予以堅定的回應和反制。”十三屆全國人大三次會議發言人張業遂在答記者問時說，新冠肺炎疫情發生以來，經過艱苦卓絕努力，付出巨大代價，中國有效控制了疫情，維護了人民生命安全和身體健康。

張業遂表示，中國本着公開、透明、負責任的態度及時向世衛組織及相關國家通報疫情信息，第一時間發布病毒基因序列等信息，盡最大的努力開展國際抗疫合作，獲得了國際社會的廣泛認可和好評。

“這些是事實，事實就是事實，我們絕不接受任何抹黑與攻擊。”張業遂說，“我注意到最近的一些媒體報道，我相信大家也都注意到了，這些報道表明疫情在全球多個點出現，一些病例出現的時間線不斷提前。相信隨着時間的推移，有關情況會越來越清楚。”

張業遂說，病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，應當由科學家和醫療專家進行科學研究，基於事實和證據得出科學的結論。通過轉嫁責任來掩蓋自身的問題，既不負責任，也不道德。

張業遂最後表示，“我們絕不接受任何濫訴和索賠要求。病毒是人類共同的敵人，戰勝疫情需要科學、理性和團結、合作，我們希望在這場抗擊疫情的鬥爭中，理性戰勝偏見，良知戰勝謊言，多一些責任擔當，少一些政治操控，聚焦防控，加強合作，才能有效控制疫情，挽救更多人的生命。”