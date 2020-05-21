清華教授許章潤再吶喊： 夠了 貪得無厭的黨國體制

今年2月初以『憤怒的人民已不再恐懼』一文痛斥習氏政權隱瞞疫情，“心口不一，無恥之尤”的清華大學法學教授許章潤，5月21日再髮長文：『世界文明大洋上的中國孤島』，文章結尾吶喊：

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“夠了，這發黴的造神運動，淺薄的領袖崇拜；夠了，這無恥的歌舞昇平、骯髒的鮮廉寡恥；夠了，這驍驍漫天謊言、無邊無盡的苦難；夠了 ，這嗜血的紅朝政治、貪得無厭的黨國體制‘；夠了，這七年來的荒唐錯亂、一步步的倒行逆施；夠了，這七十年的屍山血海、亘古罕見的紅色暴政。”

長文開篇，作者開門見山，新冠疫情引發的全球厭華效應正在發酵，對於共產極權體制重新產生了警覺，這使得中國的國家信譽掃地，中國空前孤立於世界體系。

作者鞭辟入裡，筆鋒犀利，直指要害，但他清楚發出這樣的長文對他的人身安全會帶來什麼。據英媒早先引述知情人士報道，許章潤2月初發出『憤怒的人民不再恐懼』之後不久遭警方軟禁，微博、微信賬號被封殺。這一次，他仍然義無反顧：“當此危機存亡之際，書生天命，有話要說，不得不說。一己生命雖必隕落，明晨天際照舊一抹晨曦。則存在不存，而存在永存”。

文章視野極其開闊，『中國：歷史與未來』網站編者評論，“作者縱論檢討新冠疫情以來中國政治與社會、精英與大眾以及當下世界政治出現的種種問題，並逐一談及其有關中國的文明重建、制度更新以及後疫情時代中國與世界的關係等諸多方面的看法。”

全文共分六大部分：恐慌政治、苦難政治與拯救政治；猙獰國家與極權政治的路徑依賴；文明小國；“人類文明共同體”不復存在；意識形態偏見與良政的國家理性；以真相與責任奠立政治基礎。

大疫之下，原形立顯。作者比較中西治理，指出中國依舊是小國文明。而民主國家常有政府危機，有時伴之以社會危機與經濟危機，但從無政權危機，國家長治久安，根本原因在於“政權的永久正當性”，主權在民，正是這種憲政體系及其政治文明，開啟了政治問責的公民之道，不能容忍一個不會道歉的政府，絕不承認無錯政治；相比之下，“大疫來臨，一下子折射出中國依舊是文明小國與精神豎儒的窘迫”雖然目前疫情暫緩，但是危機依舊，“而全面、深刻與致命危機才剛剛開始”。

作者指出，現代政治是一種可問責的公民政治，否則便是惡政，國將不國，如何防止悲劇重演，作者提出八點意見：

還原歷史真相，查明新冠流行原因與病毒源頭，特別查明並公開真實病患數據，向全體國民如實交代。以『國務院白皮書』形式，載明中央與政府在這期間的所作所為，尤其是一月三號與一月七號兩個時間節點的決策過程，說明為何及時向美國政府通報疫情，卻對全體國民隱瞞撒謊，致使百姓毫無防範死傷慘重。

追責直至最高政治責任，責令向國民道歉謝罪，交由國法論處。

釋放公民記者、維權律師、信仰領袖、民間抗暴人士，停止迫害直言教授。

在武漢修建“庚子哭牆”，刻上所有不幸遇難國民姓名、寄託哀思，永銘教訓。

在武漢樹立包括髮哨人和吹哨人在內的九君子“義民塑像”，伸張公民氣節。

由政府出資，設立新冠遺孤與犧牲醫護遺屬撫恤基金(不包括刪貼累死的網警)。

設立“李文亮日，也就是中國的“言論自由日”。

取消動輒微信微博封號的網警惡政，嚴禁網信辦侵犯公民隱私、言論自由等根本違憲之專斷擅權；即刻實施官員財產陽光法案；撤銷學術、教育機構尤其是大中小學的黨團組織。

作者還呼籲，將天安門廣場毛澤東獨佔的紀念堂改建為“華夏先賢祠”，列展華夏文明先賢志士；天安門廣場每逢周末開放為Sunday market，還原廣場的市民功能；中南海回歸文物公園位置，不再為私宅與黨派之用。

作者認為，如此前進下去，中國則可進步到開放報禁黨禁，乃至於實現一人一張選票。總之，啟動政改進程，明確宣示政改時間表，逐步抵達立憲民主、人民共和的良政境界。