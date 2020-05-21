澳大利亞政府要求企業賣貨到他國 拒絕中國經濟制裁恐嚇

面對新冠肺炎全球肆虐，澳大利亞聯合世界60幾個國家要求調查病毒起源，卻遭中國蠻橫報負。為了避免受制於人，澳大利亞聯邦政府貿易部長白明漢稍早呼籲該國企業，另覓其他市場。

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據聯合新聞網今天報道稱，拒絕中國經濟制裁要脅 澳政府要企業把商品賣去別的國家。消息說，儘管中國以廣大市場來作為威脅，澳大利亞貿易部長白明漢（Simon Birmingham）卻不為所動。白明漢稍早呼籲該國企業，另覓其他市場。

據《悉尼晨鋒報》（Sydney Morning Herald）消息，澳大利亞當局本周在閉門會議中建議商業團體與農業團體分散市場，提醒他們葡萄酒類與乳製品等關鍵外銷產品面臨的風險日益嚴重。據該報指出，自從澳大利亞主張派獨立調查小組追蹤武漢肺炎病毒，中國就開始打擊澳大利亞的牛肉與大麥外銷。澳國貿易部長白明漢指出，因中國祭出提高關稅80%而受創的大麥業者，會另外找買家。

該報道引述根據彭博社（Bloomberg）的新聞，中國還將打擊澳大利亞的葡萄酒、海鮮、燕麥、水果與奶製品。

面對與中國之間日益嚴重的貿易衝突，澳大利亞國安專家建議澳大利亞強化與印太地區其他強權的軍事與戰略合作，以對抗北京。

據麥格理大學（Macquarie University）老師拉維娜·李（Lavina Lee）建議澳大利亞與日本、印度和美國建立一套基礎建設融資計畫，與中國的“一帶一路”倡議別苗頭。她主張澳、日、印、美4國強化軍事合作，抗衡並制止中國在本地區日益增長的影響力。