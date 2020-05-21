瑞幸華爾街復盤未料暴跌

中國企業瑞幸咖啡（Luckin coffee）在美國那斯達克（Nasdaq）停牌6周後，昨天恢復交易，但股價暴跌。那斯達克股市先前告知瑞幸咖啡，可能要摘牌下市。

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據中央社引述消息報道，瑞幸咖啡在美恢復交易，股價暴跌前景堪慮。瑞幸咖啡的美國存托股票周三跌到2.82美元，比4月6日收盤價下跌36%，成交量很大。4月7日，瑞幸咖啡就被暫停交易。

瑞幸咖啡於4月2日揭露部分員工在2019年前3季浮報多達3億1000萬美元銷售額，之後就面臨摘牌的可能性。瑞幸咖啡這周表示，那斯達克的掛牌資格認定人員判定，由於瑞幸揭露過去浮報銷售額，應予以摘牌；但瑞幸打算在交易所聽證會對此提出上訴。

瑞幸咖啡曾表示，正調查會計不當行為，上周還開除了執行長錢治亞及營運長劉劍。瑞幸目前尚未公布去年第4季財報及浮報銷售額期間的修訂後財務狀況。據瑞幸咖啡董事長陸正耀昨天聲明表示，那斯達克的決定令他措手不及，“那斯達克股市在調查結果出來之前，就要求我們公司摘牌，令人訝異。我深感失望遺憾”。

中央社說，在中國，瑞幸咖啡是美國連鎖企業星巴克（Starbucks）的新興競爭對手，為陸正耀和錢治亞於2017年創立，短短兩年多開設超過4500家分店，2019年年底，在中國的分店數量就超越了星巴克。

據財經網站“市場觀察”（Market Watch）引述獨立股票研究機構Quo Vadis Capital總裁佐里迪斯（John Zolidis）說：“我們仍認為，最有可能的結果是讓股票持有人歸零。”他說：“浮報的事先擱一邊，現有數據顯示，瑞幸咖啡根本沒有可行的商業模式。”他認為，瑞幸咖啡將因無法取得資金，不得不開始關店，而這會帶來更多損失。據佐里迪斯指出：“這家企業擴張太快，靠促銷吸引顧客，從未證明這在經濟學上行得通。”