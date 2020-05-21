美國將清除華爾街股市裡的中國劣等公司

美國國會參院20日通過《外國公司問責法》( Holding Foreign Companies Accountable Act)，將強化對中國及其他外國企業的監管，讓劣等的中國和外國公司從華爾街股市下市。

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這一法案無疑是針對中國，目前在美國股市掛牌上市的中國公司，不受和美國企業相同的投資人保護規範和會計標準約束，因此讓散戶投資人面臨更高的受騙風險。特朗普前貿易顧問威廉斯(Clete Willems)表示：“這是對中國的一大警訊，希望中企能透明地接受審查，遵守相關法規。”

這項法案由共和黨籍參議員肯尼迪(John Kennedy)和民主黨籍參議員霍倫(Chris Van Hollen) 聯合提出；接下來還須在眾議院通過，並由特朗普總統簽署才能成為法律。

《外國公司問責法》規定，若在美國股市掛牌的公司連續三年未能接受公開公司會計監督委員會(Public Company Accounting Oversight Board)的審查，證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)將暫停其股市交易。

法案也要求外國企業證明其非政府擁有、或受到政府掌控。

根據美中經濟與安全審查委員會(U.S.-China Economic and Security Review Commission)資料顯示：過去10年間中國企業從美國投資人手上騙取超過數十億元資金；截至今年2月底，華爾街股市有多達156間中國企業市達1兆2000億元。

知名渾水研究(Muddy Waters Research)創辦人布洛克(Carson Block)說：“10年來不斷要求正視中國公司詐騙美國投資人的問題，參院通過法案讓我們感到非常振奮。”