華為投140萬人研發鴻蒙

遭受美國針對的華為，被排除在Google的操作系統Android之外，華為以自主研發的鴻蒙OS（HarmonyOS）應對。中美5G角力升級之際，華為高層稱，華為的鴻蒙OS有多達140萬開發人員合力研發，豪言鴻蒙OS足以與Google及Android及Apple的iOS媲美。儘管美國加大制裁，此前華為多方購進美零配件，庫存可用至年底無慮。

廣告 繼續瀏覽後續

據香港經濟日報今天報道稱，華為140萬人自主研發的鴻蒙OS，足以與Google及Android及Apple的iOS媲美。

該報道引述華為零售雲端服務部門副主席Eric Tan表示，集團所推出的鴻蒙OS，所構建的生態系統，能夠與Google及Apple的並駕齊驅（on par with），並稱有信心成為世上首屈一指的研發者。

如此有信心，因為華為在發展OS上投放大量資源，以人海戰術催谷。他透露，截至3月底，有多達140萬名開發人員正在努力，人手較去年同期增加115%。Eric Tan稱華為在中國是市佔率最大的手機製造商，失去Android不是大問題（not a huge problem），加上Google不少服務，如搜尋服務，在華被禁，鴻蒙OS有機會在國內市場取得成功。

Counterpoint Research研究主管沙阿（Neil Shah）唱反調，他稱 Netflix、Instagram、Spotify還有Google很多程式，都是美國公司開發，必被禁與華為合作，而這些程式對國際市場很重要。據沙阿稱華為的操作系統缺乏這些應用程式，在中國以外欠吸引力。