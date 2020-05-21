雷諾汽車準備關閉4家工廠的計畫引發巨大反響

在新冠疫情的衝擊下，許多企業遭遇重創。在這樣的背景下，周三傳出法國汽車製造商-雷諾汽車公司計畫關閉法國的4個生產點的消息，引發一片嘩然。

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雷諾汽車準備關閉4家工廠，同時停止5款車型的生產、重組業務，從而達到削減成本的目的。計畫關閉的4個工廠分別為：坐落在巴黎大區的舒瓦西勒魯瓦（Choisy-le-Roi）廠、以及布列塔尼鑄造廠（des Fonderies de Bretagne）、西北部的迪耶普（Dieppe）整車工廠和巴黎附近小城弗林斯 （Flins）的整車裝配廠。

根據《回聲報》的報道，實際上，雷諾公司已在今年二月宣布了相關消息，但新冠疫情的爆發轉移了人們的視線，此一事件未能引發更多關注。雷諾集團準備在下周五（5月29日）公布削減開支計畫的具體細節。相關消息在法國引發巨大反響，各方政界人士紛紛做出表態。從執政黨內部到反對派，以及工會組織或地方民選官員紛紛出面揭露雷諾公司的此一做法。

左右翼兩大陣營的政界人士一致出面捍衛受到工廠關閉威脅的雷諾員工的利益。右翼黨派要求政府提高聲調，認為：作為雷諾集團的最大股東，捍衛集團員工的利益是國家的責任。左翼陣營也不乏抗議之聲，紛紛揭露雷諾關閉工廠計畫為“醜聞”、要求政府撤回貸款資助計畫，同時收回在疫情期間發放給該集團的“部分失業補助金”。

總理菲利普周三在參院回答對政府提問時強調：我們非常重視、並堅決捍衛、保護在法國的工廠。經濟與財政部長勒梅爾則表示：將重新考慮政府對雷諾所作貸款50億歐元的承諾。實際上，法國政府所期盼的，並不是要求雷諾放棄重組計畫，而是在重大的復蘇計畫中，更多地回應對環境和社會的期待。尤其着手開發受到政府支持的歐洲大型電池工廠項目，以及實現電動汽車本土化生產。