中國全國人大發言人：絕不接受任何濫訴和索賠要求

中國第十三屆全國人大三次會議大會發言人張業遂，5月21日在新聞發布會上回答記者提問時表態稱，我們絕不接受任何濫訴和索賠要求。

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張業遂在當晚的會上談道，“這些議案對中國的指責毫無事實根據，而且嚴重違背國際法和國際關係準則，我們對這些議案堅決反對，將根據議案審議的情況予以堅定的回應和反制。”作為當下受到疫情影響最為嚴重的國家，美國國內已有超過162萬人確診新冠肺炎，並造成逾9萬6千人死亡。與此同時，諸如封城等防控疫情措施也給該國經濟造成了巨大影響。為此，美國國會內多名指責中國在疫情初期防控不當，並對疫情加以掩蓋和隱瞞的議員在近日推出了諸如《2019年新冠病毒問責法案》等，要求為疫情對美方造成的影響向中方問責和索賠的動議。此外，美國國內多個團體還在諸如密蘇里州和密西西比州接連對中國政府提起訴訟，聲稱中方“必須為全球新冠病毒大流行負責”，並要求賠償。

對此，張業遂表示，“疫情發生以來，經過艱苦卓絕的努力，付出巨大代價，中國有效控制疫情，維護了人民生命安全和身體健康。中國本着公開透明負責任的態度及時向世衛組織及相關國家通報疫情相關信息，第一時間發布病毒基因序列等信息，獲得了國際社會的廣泛認可和好評。”他說，“這些是事實，事實就是事實，我們絕不接受任何抹黑與攻擊。”張業遂稱，“我注意到最近的一些媒體報道，我相信大家也都注意到了。”他續稱，“這些報道表明，疫情在全球多個點出現，一些病例出現的時間線不斷提前，相信隨着時間的推移，有關情況會越來越清楚。”

張業遂強調，“病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，應當由科學家和醫療專家進行科學研究，基於事實和證據得出科學的結論。通過轉嫁責任來掩蓋自身的問題，既不負責任也不道德，我們絕不接受任何濫訴和索賠要求。”他重申，“病毒是人類共同的敵人，戰勝疫情需要科學、理性和團結合作，我們希望在這次抗擊疫情的鬥爭中，理性戰勝偏見，良知戰勝謊言，多一些責任擔當，少一些政治操弄，聚焦防控、加強合作，才能有效控制疫情，挽救更多人的生命。”

此前，參與推出《2019年新冠病毒問責法案》的美國會參議院司法委員會主席格雷厄姆（Lindsey Graham）則告訴福克斯新聞頻道稱，中國是這次全球大流行病的“最大讚助國”。“我百分之百確信，如果中國共產黨沒有欺騙的話，病毒不會傳到美國來，我也百分之百確信，他們絕不會跟我們合作，除非我們逼他們這麼做，”格雷厄姆說。據悉，目前尚不清楚他提出的法案具體將採取何種制裁形式。不過，格雷厄姆曾在接受其它電視節目採訪時透露稱，考慮以徵收關稅的方式進行制裁。他說，“讓我們來向中國課稅，把錢用來幫助那些在疫情中受到重創的美國公民。”