中國政府工作報告涉台部分為何未提九二共識

中國總理李克強在『政府工作報告』涉及台灣部分十分簡短，提到兩岸統一時沒有使用形容詞“和平”，也未提及“九二共識”。路透社評論，這一修辭的變化或許意味着某種政治變化。

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李克強在周五的政府工作報告中，涉台部分重申要堅決反對和遏制“台獨”分裂行徑，但不提“一個中國”原則，“一國兩制”，“九二共識”等字眼，去年李克強在政府工作報告中特彆強調，全面貫徹落實習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持“一個中國”原則和“九二共識”。今年涉台文字部分僅僅96字，敏感的“一國兩制”、“一中”原則，被對岸視為兩岸定海神針的“九二共識”都沒有在報告中出現。

這是否意味着北京的某種讓步呢？台灣學者、亞太和平研究基金會執行長林文程分析，北京可能認為“九二共識”已被污名化，此時再提既不合時宜也沒加分效果，但未來不排除北京會再提“九二共識”。

但是國民黨方面認為，李克強未提九二共識，這是因為大陸目前的重點是經濟振興和疫情防控，報告中沒提九二共識不代表政策改變。但大陸專註經濟振興與疫情防控，對兩岸都是好事。

根據路透社報道，一名了解兩岸關係的台灣高官表示，李克強報告中涉台部分去掉了“和平”二字，並不意味着北京對台觀念發生了重大變化。

民進黨立委羅致政對自由亞洲表示，李克強的工作報告顯然沒有刻意提，在台灣現在不太能接受的“九二共識”或“一國兩制”，他個人會從比較正面角度去看待。羅致政強調，如果雙方“不談什麼、不去碰觸什麼”也是作為基礎的話，這也是可以建立“互信”的開始。

台灣一些學者認為，對岸此次沒有提九二共識，也沒有提和平，顯然對岸認為九二共識與和平有對應關係，這點值得深思。

不過，路透社報道也指出，儘管“和平統一”是中共領導人數十年以來的傳統表述，中國也從未排除“武力解放台灣”。