人大22日晚公布“港安法”內容警方各區嚴防騷亂

據此間傳媒報道，全國人大發言人於今（22日晚）公布關乎香港重大消息，主要是港版國安法內容，為此，網媒香港01報道，香港警方已經準備嚴陣以待，傍晚時分警察總部更向各大警區發通告，提醒他們留意區內中資機構的情況。其中旺角警區更向區內中資商鋪發出勸籲，希望商家“積極考慮”儘快關門。

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紐約時報亦報道，北京單方面宣布引入香港版國安法，恐怕會再度挑起一如去年夏季以來的反修例社會運動。報道引述社運活躍分子、香港眾志成員羅冠聰在面書的帖文指，“就最新形勢，希望大家仍能支持眾志，令我們在最危急的時候仍能延續國際戰線血脈，戰鬥不息”。

而香港01報道指出，公民黨區議員余德寶引述消息稱，旺角警區助理警民關係主任向區內中資機構發出訊息，指“港澳辦主任今晚會與香港政協代表，簡介明天政協會議中會定立一條‘港版國安法’的條例”，稱“有機會觸動到香港的滋事分子作出對中資機構的襲擊或損毀行動”。

該訊息呼籲有關機構特別是中資相關的商鋪，留意店鋪附近環境及可疑人士出現，如覺得不安全，應立即報案及儘快離開敏感地方。

訊息又希望商戶“積極考慮”儘快關門，“免受波及而招致財物或其他的傷害”。

不過消息又指，警察總部今日傍晚時分，曾向各大警區發出通告，要求他們今晚多加留意區內中資機構及商鋪情況，但沒有實際指令，目的是希望各警區自行做好風險管理及人手調配等，是正常的“溫馨提示”，但旺角警區卻要求區內中資店積極考慮“儘快關門”應該是“過猶不及”。而有關“儘快關門”訊息亦在WhatApps群組廣泛流傳，引起巿民熱烈討論。

而警方接受查詢時表示，旺角警區一直密切留意區內罪案趨勢，並會透過不同渠道收集情報，包括互聯網及媒體資訊。警民關係組人員亦會就涉及公共安全及治安事宜與警區內的持份者保持聯絡，共同努力維持治安。