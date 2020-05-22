北京慶祝戰勝疫情放棄經濟發展目標

面對西方國家初步控制疫情，多國仍在焦頭爛額之時，中國政府總理李克強周五在全國人大開幕會上宣稱中國模式應對新冠疫情“取得重大勝利”。與此同時，當局開始在人民大會堂勾勒一項捆綁香港民主派的“國安法”。

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中國是全球疫情首發國，也是第一個走出疫情的國家，但是，李克強總理承認，中國現在要面臨的“巨大任務”是要在全球經濟蕭條的大背景下振興經濟。

李克強報告中稱，中華兒女，在應對一場巨大的疫情中團結一致。李克強在持續一小時的政府工作報告中，在人民大會堂面對3000多名戴着口罩的代表，宣布抗疫取得“一個戰略性的重大勝利”。

李克強稱，“我們在武漢和湖北取得了決定性勝利”，武漢曾被封禁兩個多月。不過，對來自外界的相關批評，尤其美國有關指責中國隱瞞疫情，致使造成新冠病毒全球大流行的批評，李克強置之不理。美國總統特朗普譴責說，“由於中國的無能，僅僅是中國的無能，造成這一全球性的大規模屠殺。”

對李克強來說，中國為這場勝利付出了巨大的代價，這也是必須付出的代價。李克強所指的代價是，武漢封城，湖北封省，全中國到處封禁，致使中國第一季度經濟負增長6.8%，這在人民中國是空前的。

李克強承認，就業壓力嚴重增大。最嚴重的跡象是，李克強沒有提出一個全年的經濟增長目標，他說，中國面對着一些難以預見的困難因素。

如果說中國政府沒有了全年經濟增長目標，但他宣布，2020年軍費仍將增長6.6%，但這一增長也顯露出另外一個經濟困境，軍費投入僅次於美國的中國，今年度的軍費增長比去年減緩將近一個百分點。

新冠疫情還在全球肆虐，世界還在忙於應對，北京卻趁着這一推遲的兩會舉行的機會，把自己的國安法強加於香港。香港去年爆發了持續半年之久的反送中運動，北京打算通過這一法律控制香港民主人士的活動。

香港民主派反應激烈，美國的反應也很激烈，指責這一法律一旦推出，對香港將是一場災難。歐盟27國發表聲明，要求北京尊重香港的高度自治。

加拿大、英國、澳大利亞三國發表聯合聲明，對北京準備向香港強加國安法表示嚴重關切。