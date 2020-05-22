外媒：港版國安法是香港的末日嗎？

中國全國人民代表大會將審議有關香港安全的法案，受到外國媒體的嚴密關注和激烈評論。歐美媒體擔心這一“香港版國安法”，將在香港實施維護國家安全的法律制度和執行機制，雖然目前還沒有列出詳細的法律條文，但會改變北京提出的“一國兩制”政策，削弱香港的自治，而相對的資訊、言論自由將會更加艱難。

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據台灣立場新聞的報道，《紐約時報》分兩篇報道“港版國安法”納入人大會議議程，在網上版的頭條報道指出，這一法案的目的是打壓反對派。名為“這是香港的末日嗎？”（Is This the End of Hong Kong?）的分析文章認為，習近平是自毛澤東以來最專制的領導人，對於香港的抗爭運動非常不耐煩，視為對中共政權的直接挑戰，而香港立法會卻遲遲未能為基本法 23 條立法。雖然新型肺炎疫情令抗爭運動一度平靜下來，但疫情稍緩，又開始出現街頭抗爭。文章指出，中共的舉動將引來民主派人士反彈，甚至引爆更激烈、規模更大的抗爭。且“港版國安法”將損害香港的新聞自由，而資訊自由流通正正是香港經濟賴以成功的關鍵之一，可以想像，這將迎來新一波的外資以至香港人“逃亡潮”。

另據中央社報道，《華爾街日報》指出，這是北京迄今削弱香港自治最粗暴的舉措，透過改寫允許香港享有一定程度自治的“一國兩制”，徹底控製作為全球金融樞紐的香港。在過去二十年，香港對中國的經濟重要性已經降低，但北京此舉仍會招來國際社會反彈，以及進一步削弱國際資金對香港的信心。認為：北京這次以歷來“最大膽的舉措”削弱香港自治，要把香港這國際金融中心全面控制。又指在去年香港大規模街頭抗爭後，中共要尋求全新的策略，以直接對付香港的異見派。報道還引述中國外交部昨晚（21日）向多名駐華大使發信解釋這次舉動，呼籲各國理解和支持，信件還要求大使回復。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）國際關係教授孔誥烽說：“北京選擇了一條最具風險之路，不啻告訴世界《一國兩制》已死，或名存實亡。對任何人而言，特別是美國，將很難再說香港仍保自治且還有指望。”

英國《衛報》也指，香港作為中國最自由的城市，強推國安法將會是一個轉折點，尤其美國將可能重新檢視香港的特殊地位。

BBC 的報道則以“國安法可能是香港的末日”（China security law 'could be end of Hong Kong'）為題，指這勢必會觸發國際和香港強力反彈，幾乎肯定會引發香港及海外示威行動。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，相當於香港憲法的「基本法」，在第23條要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家、煽動和顛復中央政府等行為，但香港於1997年回歸中國後，23年來一直未能立法；港府曾於2003年推動立法，不過在引發50萬人上街示威後擱置迄今，顯然北京耐心已失。

此外，部分香港媒體披露，“港版國安法”主要防範顛復國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預等4大項，其中恐怖活動為「基本法」23條所未包涵；而“基本法”23條所列7點內容中，叛國、煽動叛亂、竊取國家機密則是“港版國安法”沒有的。

總部位於香港的《南華早報》認為，北京此舉凸顯中央政府幾已對港府自行完成相關立法絕望，尤其時值當前敵視北京的政治氛圍及香港內部嚴重對立。