外媒：港版國安法是香港的末日嗎？

中國全國人民代表大會將審議有關香港安全的法案,受到外國媒體的嚴密關注和激烈評論。歐美媒體擔心這一“香港版國安法”,將在香港實施維護國家安全的法律制度和執行機制,雖然目前還沒有列出詳細的法律條文,但會改變北京提出的“一國兩制”政策,削弱香港的自治,而相對的資訊、言論自由將會更加艱難。

廣告 繼續瀏覽後續

據台灣立場新聞的報道,《紐約時報》分兩篇報道“港版國安法”納入人大會議議程,在網上版的頭條報道指出,這一法案的目的是打壓反對派。名為“這是香港的末日嗎?”(Is This the End of Hong Kong?)的分析文章認為,習近平是自毛澤東以來最專制的領導人,對於香港的抗爭運動非常不耐煩,視為對中共政權的直接挑戰,而香港立法會卻遲遲未能為基本法 23 條立法。雖然新型肺炎疫情令抗爭運動一度平靜下來,但疫情稍緩,又開始出現街頭抗爭。文章指出,中共的舉動將引來民主派人士反彈,甚至引爆更激烈、規模更大的抗爭。且“港版國安法”將損害香港的新聞自由,而資訊自由流通正正是香港經濟賴以成功的關鍵之一,可以想像,這將迎來新一波的外資以至香港人“逃亡潮”。

另據中央社報道,《華爾街日報》指出,這是北京迄今削弱香港自治最粗暴的舉措,透過改寫允許香港享有一定程度自治的“一國兩制”,徹底控製作為全球金融樞紐的香港。在過去二十年,香港對中國的經濟重要性已經降低,但北京此舉仍會招來國際社會反彈,以及進一步削弱國際資金對香港的信心。認為:北京這次以歷來“最大膽的舉措”削弱香港自治,要把香港這國際金融中心全面控制。又指在去年香港大規模街頭抗爭後,中共要尋求全新的策略,以直接對付香港的異見派。報道還引述中國外交部昨晚(21日)向多名駐華大使發信解釋這次舉動,呼籲各國理解和支持,信件還要求大使回復。

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)國際關係教授孔誥烽說:“北京選擇了一條最具風險之路,不啻告訴世界《一國兩制》已死,或名存實亡。對任何人而言,特別是美國,將很難再說香港仍保自治且還有指望。”

英國《衛報》也指,香港作為中國最自由的城市,強推國安法將會是一個轉折點,尤其美國將可能重新檢視香港的特殊地位。

BBC 的報道則以“國安法可能是香港的末日”(China security law 'could be end of Hong Kong')為題,指這勢必會觸發國際和香港強力反彈,幾乎肯定會引發香港及海外示威行動。

美國有線電視新聞網(CNN)指出,相當於香港憲法的「基本法」,在第23條要求港府自行立法禁止叛國、分裂國家、煽動和顛復中央政府等行為,但香港於1997年回歸中國後,23年來一直未能立法;港府曾於2003年推動立法,不過在引發50萬人上街示威後擱置迄今,顯然北京耐心已失。

此外,部分香港媒體披露,“港版國安法”主要防範顛復國家政權、分裂國家、恐怖活動及外部勢力干預等4大項,其中恐怖活動為「基本法」23條所未包涵;而“基本法”23條所列7點內容中,叛國、煽動叛亂、竊取國家機密則是“港版國安法”沒有的。

總部位於香港的《南華早報》認為,北京此舉凸顯中央政府幾已對港府自行完成相關立法絕望,尤其時值當前敵視北京的政治氛圍及香港內部嚴重對立。