日本官房長官稱日中將就習近平訪日進行溝通

日本官房長官菅義偉在22日的記者會上，在談及中國國家主席習近平訪日一事時表示“這是向國內外展示在地區和國際社會所直接面對的問題上日中兩國將共同承擔責任的機會，我們的這種想法沒有改變，我們將視與此關聯的整體情況，展開日中間的的溝通。”

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中國全國政協十三屆三次會議新聞發布會20日下午在北京舉行。大會新聞發言人郭衛民在回答日本電視台記者提問時表示，習主席訪日是中日兩國的重大事件，兩國政府、兩國人民都高度關注。關於習主席對日的國事訪問，中日雙方都認為，要確保此次訪問在最適宜的時機、環境和氛圍下成行，要確保訪問取得圓滿成功。雙方一致同意，繼續保持溝通和交流，為推進雙邊關係進一步發展共同做出努力。

郭衛民指出，在這次抗擊新冠肺炎疫情的過程中，中日兩國相互支持、友好合作。中國發生疫情以後，日本官方和民間各界紛紛伸出援手，積極支持中國人民的抗疫鬥爭，“山川異域，風月同天”的美好詩句在網上廣為流傳。

他說，當疫情在日本出現後，中方在做好國內應對疫情工作的同時，也及時向日方提供醫療物資援助，開展了各方面的合作，也有很多很生動感人的故事。

習近平原定今年春天訪日，但是由於兩國新冠疫情蔓延，菅義偉曾在3月5日的記者會上指出：2月末中共中央政治局委員楊潔篪訪日時，雙方就此坦率地進行了溝通，雙方將在此基礎，繼續進行溝通。菅義偉指出：雙方現在都以防止新型冠狀病毒肺炎的蔓延為最優先的課題，因此習近平主席的國事訪問，決定在對雙方來說都合適的時期實施。表示對習近平對日本的國事訪問的日期雙方還將進行具體的調整。

目前中國新冠疫情已經基本得到控制，日本的疫情也向收束的方向發展，中國的“兩會”也從21日開始舉行，習近平對日本的國事訪問再次進入日中的議事日程，但是由於圍繞新冠疫情中美激烈對抗，日本支持美國有關“病毒起源於中國”的說法，並在18日-19日召開的世衛大會上積極支持台灣以觀察員身份參加世衛大會，使日中關係增添了變數。