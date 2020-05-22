歐盟要求中國尊重香港自治 英澳加指國安法破壞一國兩制

在北京決定在香港強行推出香港版“國安法”之後，歐盟要求中國尊重香港自治地位。英國、澳大利亞、加拿大周五對此表示嚴重關切。

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在北京將推出香港版的“國安法”之後，歐洲聯盟27國星期五發表聲明，要求中國遵守香港高度自治的地位。

英國、澳大利亞、加拿大三國外交部長發表聯合聲明指出：北京在香港強行推出一個這樣的法律，沒有香港人民以及香港立法機構的直接參與，很明顯形同破壞了保障香港高度自治法律地位的的“一國兩制”。

歐盟外交最高負責人何塞·博雷利代表27個成員國表示，歐洲聯盟對維護香港高度自治地位非常重視，這完全符合香港基本法以及國際承諾。他補充說， 歐盟希望香港在一國兩制的原則下，持續地保持穩定和繁榮。

英國澳大利亞加拿大三國提醒北京，為香港基本法奠定法律框架的英中聯合聲明預告，自由權利，包括個人自由和新聞自由，集會和結社自由，以及其他相關的權利都應包涵進香港的法律中。

加拿大總理特魯多在新聞發布會上表示，我們長期以來一直呼籲北京當局與香港人民進行真正對話，降低緊張情勢。特魯多表示，加拿大將繼續關注香港局勢。

歐盟表示，將嚴密注視香港情勢演變，歐盟認為，最好的辦法是經過民主辯論，徵詢各黨派意見，遵守香港基本法保護的言論自由的框架下，就香港安全問題立法。一方面這是基本法第23條預計的，同時也保護了香港的一國兩制賦予的高度自治。