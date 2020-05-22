民主派：港版國安法等同香港已經完蛋

就去愛經過人大宣告將會繞過香港立法會訂立“港版國安法”後，民主派多名議員21日晚上召開記者會，形容“一國一制正正式式在香港落實”。民主派會議召集人陳淑莊直斥，北京此舉是向國際展示，一國兩制、高度自治已被破壞如無物，她寄語港人要堅強：“我們不能夠這樣子就被打殘！”而公民黨的郭榮鏗議員則告訴紐約時報：“香港已經完蛋。”

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陳淑莊指出，基本法列明由香港自行立法、本來就已極具爭議的23條，如今竟然在繞過立法會下，由北京為香港度身訂造“港版國安法”，猶如“聖旨加諸香港人頭上”，亦反映北京完全沒有吸取2003年和去年反送中的教訓，做法非常不智，並象徵“一國一制正正式式在香港落實”，同時向國際社會顯示中共根本是視人權、自由為眼中釘，要逐樣除掉。

陳續指，今年還會否有立法會選舉是未知數，但她寄語港人也要在不民主的選舉制度下，充份顯示港人會如何投下手中一票，捍衞香港的核心價值和民主自由。

民主黨主席胡志偉形容，北京今次做法“代表中共決定‘攬炒’香港，所以不必要再屈香港抗爭者攬炒，它（中共）打開了攬炒的序幕”。胡提到，今次“港版國安法”的“最辣”之處在於完全由北京定義什麼人要被逮捕，這無異是人治做法。

公民黨黨魁楊岳橋指，北京“用更惡的法彌補惡法的管治失敗”，顯然未有吸取反修例教訓，他擔憂今次以國防之名，借基本法附件三引入“港版國安法”如“打開蟲洞”，日後不知會再有什麼法例再被引入，而且會變得輕而易舉。

法律界議員郭榮鏗指出，“走到這一步，一國兩制今日正式被取消”，並相信中共不會就此停步，“極權永遠覺得自己唔夠權力，覺得永遠控制不夠”，繼續將所有惡法透過所謂附件三，完全違反基本法下直接頒布。他續說，香港亦將會失去作為國際城市的角色，相信香港政策法亦可能被取消。

有記者問特首林鄭月娥在港管治是否已全無角色，陳淑莊笑言：“形容得非常之好”，並指在兩辦發聲明後，基本法第22條如何被扭曲，中央權力不停無限僭建，看不到林鄭仍有管治香港，只需“聽話”，否則“特首都沒得做，她其實可以消失”。