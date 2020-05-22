港版國安法美議員迅速反應提案制裁執法者及相關銀行

民主黨參議員範賀倫最近提出兩項議案，一是嚴格監控中資在美上市公司，而是針對最新的港版國安法，儼如“反華”的急先鋒。

中國官媒21日晚報道今屆人大將類此大陸顛覆國家法的“港版國安法”放上議程，堵塞香港一直以來因未能就基本法23條立法而呈現的國家安全漏洞，由於此法勢必嚴重剝削香港的一國兩制以及危害港人人權及自由，美國國會議員罕見地作出反應，根據華爾街日報報道，一項由跨黨派議員提出的議案，將制裁執行港安法的中國官員，以及懲罰與相關個體做生意的銀行。

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報道指，參議院民主黨議員範賀倫（Chris Van Hollen）以及共和黨的杜美（Pat Toomey）表示，他們正在草擬有關的提案，目的是保護香港的人權以及向中國施壓維護香港的特別地位。他們說，星期四的發展（人大討論港安法）使得立法程序趨向緊急，他們將要求參院領袖開快車對提案採取行動。

範賀倫說：“我們將對參與中國對香港非法打壓的個人實施懲罰。”他又認為北京的行動是“公然違反”中國與英國之間就維護香港自由和自治所達成的協議。

杜美則形容中國的行動是“非常，非常令人深度困擾”。

美國是香港最大的外國投資者之一，去年爆發的反修例運動使得香港逐漸成為華盛頓與北京之間更為顯著的摩擦點，中國因此指控美國干預內政。

在此之前，美國總統特朗普說，北京的計畫詳情目前尚未清晰，但承諾如果中國繼續其部署，美國“將予以強烈的應對”。國務院則警告北京不可貿易行事，否則將危害香港的自治到美國不得不採取行動的地步。

國務院發言人奧塔格斯（Morgan Ortagus）說：“一旦實施任何不能反映港人意願的國家安全，將只會造成高度的動蕩，而且將面對美國和國際社區的譴責。”

國會對港安法的反應也是快速和沸騰，參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）說：“這是完全不能接受的。我過去數個月已經強調，北京持續的打壓（對香港）只會促使參議院更關注於重新審核美中關係。”

今次針對港安法所提出的制裁提案，打擊的對象顯然較之前的提案更為廣泛。制裁的對象包括參與或執行任何足可危害香港基本法法律的個人或個體。這些被制裁的對象包括執行港安法的官員，以及與相關個人或個體有顯著生意往來的銀行。