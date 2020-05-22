美上市中資企業陷除牌危機之際又一公司被指造假

美國參議院日前以大比數通過一項法案，根據彭博通訊社的報道，該法案可能導致類此阿里巴巴以及百度等有中資背景的企業被要求除牌。在此同時，一家在美國上市的中資公司GSX Techedu（跟誰學教育科技公司）被指業績造假，這家專門發展上網教學軟件的GSX公司雖然發表聲明否認有關指控，但該公司的股價本周初一度下跌16%。

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由參議院共和黨議員肯奈狄（John Kennedy）以及民主黨議員範賀倫（Chris Van Hollen）聯名提出的議案，獲得全體議員的同意而通過。在此法案下，所有在美上市的公司需要證明他們並不受到任何的外國政府的操控。

美國國會議員對數以億計的美元流入中國大規模的企業感到高度關注，這些投資很多來自退休基金和大學基金。議員們尤其關注美國的資金資助中國發展領導地位的科技，包括人工智能以及大數據運用等。

肯奈狄議員在參議院說“我不想國家捲入一場新的冷戰”，只是希望中國也能按照規矩做事。

參院通過上述法案之後，在美上市的中資企業股價偏軟，雖然納斯達克指數總體上有所飆升。

在此同時，美國一家專門以沽空上市公司賺錢的投資資訊公司渾水公司（Muddy Waters），在成功“狙擊”有中資背景的“瑞幸咖啡”（Luckin Coffee）公司之後，本周再發表報告指，GSX的業績摻水，不少客戶只是虛構的“機器人”或“人頭”（robots or bot）。

再紐約上市的GSX在報告發表之後，隔夜場外股價下跌7.4%，交易初段一度下跌16%。這是渾水公司在過去4個月第6次對GSX發表利空的報告。

GSX創始人兼董事長陳向東在一項聲明中否認渾水的指控，指“（渾水）報告內容含有不正確及時序錯誤的資訊”。陳在另一項聲明中，發表公司用戶網址的技術性信息，並且強調公司繼續賺錢，擁有正面的資金流。

渾水公司早前對“瑞幸咖啡”的業績發表利空報告，並且披露一連串公司的內部醜聞，瑞幸咖啡被逼在上周撤去公司執行長以及營運總監的職務。

正值瑞幸咖啡造假風波之際，日前路透引述消息人士指，納斯達克將公布對首次公開發行（IPO）的新限制，新規要求企業集資規模2500萬美元，或上市後市值的四分之一，亦要審計公司確保上市企業財務資料，要符合國際會計標準。