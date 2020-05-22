2020年中國軍費預算預計增長6.6% 胡錫進：相信絕大多數人支持

自北京方面消息，2020年中國國防預算與去年相比預計增長6.6%，達到1兆2680億元，約為台灣軍費預算的15倍。就這一消息，《環球時報》主編胡錫進評論稱，“中國今年軍費計畫增加6.6%。我相信絕大多數中國老百姓都支持這一增長。因為人們看到美國的對華戰略施壓在增加，中國需要進一步鞏固國防，抵禦戰略風險。”

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第十三屆中國全國人大第三次會議5月22日在審查中央和地方預算草案時公開了以上數據。路透社的報導指出，儘管一季度中國經濟比去年同期相比下降了6.8%，且新冠肺炎疫情給中國及全球經濟帶來的負面影響正在持續發酵中，中方的國防預算增長則仍在升高。對此，來自澳大利亞麥考瑞大學（Macquarie University）研究亞太安全問題的吉爾教授（Bates Gill）分析稱，“中國國防預算今年預計增長6.6%不是一個小數字，或是其來年國民生產總值（GDP）增長的數倍”。

中央社的報導則提到，陸方2019年國防預算為1兆1900億元，較2018年成長7.5%，成長幅度比當年GDP增長6.1%要來得多。報導指，台灣今年的國防預算為逾3512億元，約為大陸今年國防預算的1/15。對此，《環球時報》英文版當天上午率先發出報導，試圖向外界強調今年國防預算成長適度且有其必要。報導稱，在過去30年，中國的軍費支出與GDP的比率一直保持在2%以下，但美國這樣的主要國家，近年來卻一直將這個比率保持在3至4%。該報導還引述中國軍事專家宋忠平的話稱，儘管疫情爆髮帶來經濟衝擊，但中國仍可為軍事發展提供足夠的資金；與去年相比，今年成長6.6%並不是顯着的放緩，這是非常正常的。

宋忠平揚言，中國正面臨國家安全威脅，包括那些緊鄰中國和非傳統安全領域的威脅；與這些威脅相比，中國的軍費遠遠不夠。中國需要適度的軍事預算成長來支持國防，否則中國的經濟成就可能會喪失。報導亦稱，在中方看來，中國軍事預算持續成長之際，正值美國變得越來越激進，並在南中國海和台灣海峽等地區對中國進行了多次軍事挑釁。這兩個地區都成為了熱點，軍事觀察家說，這有可能升級為實際的軍事衝突。報導還引述一名不願透露姓名的大陸軍事專家表示，中國對國防的需求巨大，這是軍事預算的關鍵因素。

對此，曾在近日揚言中國需要在短時間將核彈頭擴大至千枚的胡錫進也通過微博表示，“今年因為出了新冠疫情之災，形勢特殊，然而做出低於前年8.1%、去年7.5%的6.6%國防預算增幅，表明了中央政府對今年經濟實現正增長是有信心的，儘管總理在政府工作報告中表示，今年不設GDP增長目標。”他說，“這個世界進入了冷戰結束以來前所未有的動蕩時期，對美國近乎‘翻臉’的戰略打壓，我們無論怎麼應對都會利弊相兼，難言完美。然而有一點是非常清楚的，那就是這個時候需要執政黨和政府表現出領導力，需要全國人民高度團結，需要這個國家構建起對美長期博弈的耐力。”

胡錫進續稱，“我們不能沒完沒了地說各種‘假如’，不能怨天尤人，我們需要堅定地從現實出發，用我們的意志、力量和智慧瓦解從美國咋咋呼呼刮過來的黑壓壓的烏雲。”此外，中國全國人大本次大會發言人張業遂21日向媒體強調，中國不存在所謂“隱性軍費”問題。他稱，根據《中華人民共和國預算法》，每年國防預算都由全國人大審查批准。從2007年起，中國每年都向聯合國提交軍事開支報告。他說，“錢從哪裡來，到哪裡去，清清楚楚，不存在什麼‘隱性軍費’問題”。

張業遂亦稱，從世界範圍看，中國國防費佔國內生產總值的比重多年保持在1.3%左右，應該說大大低於2.6%的世界平均水平。如果與第一大軍費開支國相比，2019年中國國防費總量只相當於它的四分之一，人均只相當於它的十七分之一。