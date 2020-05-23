中國海外公民一票難求 有國難回 民航局官網炸鍋了

這一波全球肆虐的新冠疫情害了許多在國外學習、工作、旅遊的中國人，他們眼見着別的國家一個個把本國公民接走，祖國還在搞“五個一”，大幅限制班次，班機奇缺，飛機票漲到天價，有些人已陷入困境，還在無望地等待。

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5月13日，中國民航局下發了一份關於國際航班計畫編排和機票預售的最新通知，該通知要求，各航司必須提前一兩個月申請國際航班預先飛行計畫，合理控制國際機票預售數量，尚未復航的航空公司不得在批准復航之前預售國際機票。其中有這樣的內容：“安排航班，並提前向民航局運行監控中心申請預先飛行計畫，具體為，5月份申請6-7月份兩個月的預先飛行計畫；6岳父，申請8月份的預先飛行計畫；7月份，申請9月份計畫；此後月份以此類推。”這意味着，執行三個月之久的“五個一”國際航班政策，至少會執行到10份。

中國民航官網炸鍋了

一位在美國哈佛大學訪問的教授告訴本台，許多等待回家的，等待了三個月，盼來的就是中國民航局這麼一個通知。這個通知的內容意味着，執行了三個月的“五個一”政策，即：一航空公司，一個國家，一條航線，一周，一個航班的規定將繼續執行，這一政策據指可能至少執行到10月份。許多人想回家的想法落空了。

“五個一”政策，把大量的海外留學生，華人華僑擋在了國門之外。一位網友計算，按照“五個一”，整個4月份，中國從全球共接回3000名左右留學生，而中國在美留學生就有40萬。

中國民航官網上一片罵聲，一位網民寫道，“在外正常留學、訪學到期不能回國嗎？國內航班都不開，幾百萬在外的留學訪學人員，只開了幾次包機接了幾百個人回去，大肆宣傳了祖國歡迎回去那麼就，剩下的幾百萬呢？”

“當初本着為祖國着想不給祖國添麻煩的想法，讓祖國緩一緩會有機票的，結果直接五個一，怎麼的，我們這些老實人就換來這種處理方式？”

票價暴漲，有一位網民質問：“同一出發地，看香港的票價和內地的票價，心臟病都要看出來來了，到底誰姓資，誰姓社？”

“去年香港鬧港獨的時候留學生在海外為祖國加油打氣，…那時我們拿着五星紅旗吶喊的時候是有多自豪，可是現在想方設法不讓留學生回國……經過這次，讓多少留學生寒了心？會有多少留學生動搖畢業回國報效祖國的心呢？”

“為了不給祖國添麻煩，所以3月份好好的呆在英國，現在都快6月份宿舍也要到期了，流浪街頭嗎？6月份一張機票也買不到，好不容易看到7月份的，要4萬一張票，那我還不如坐大使館包機的3萬一張的，至少5月份就可以回家，可是大使館是怎麼審核人的啊。”

“民航局，看清楚，是持有中國護照的人民要回家，不要裝瞎子了!”

眾人怒火衝天，中國民航網關閉了評論。有人說，罵民航局有什麼用，“五個一工程”又不是民航局能最終決定的。

不能學學印度么

海外中國人等了好久了，除了英美一部分面臨嚴重困難的特殊留學生群體，包括小留學生群體，在中國使館安排特別包機被接回外，四五月份，針對即將畢業的留學生及簽證快到期的人群，在駐外使館協調下，美國及加拿大都安排了特別商業包機。但留學生回國的狀況仍然沒有緩解。

根據全球留學頻道，一些通過其他渠道購買的提前預售的機票，如果不在“五個一”計畫內，都只是航空公司的單方面計畫，未得到這個民航局批準的預售航班，還有可能取消。例如大韓航空和韓亞航空5月份雖然計畫很多航班，但最終因為“五個一”政策影響，只保留了一條。

就這樣，留學生已經算是得到優待的了，至少還得了大使館的“健康包”。一個真實的情況是，滯留海外的中國公民，留學生只是其中的一部分。中國商務部有個統計，截至3月底，除了143萬留學生，至少還有744000中國公民在海外生活工作，這些人群中許多從事建築工程及貿易，海員，打工者，還有在全球各地進修或者訪問的學者和他們的家屬。他們既找不到回回的渠道，還因為經濟原因受困，問題越來越嚴重。

網易有一篇署名航空之家喬善勳的文章，題為“撤僑航班價格越是美國的2.75倍，我國航班政策限制調整迫在眉睫”對各國撤僑價格做了詳細比較，指出“沒有對比沒有傷害”。航班極少，中國包機的機票價格讓人望而生畏。由於中國航空公司制定的“市場價格”機票，在全世界看來都是最昂貴的，撤僑航班價格大約是美國的2.75倍，多數人難以承受。甚至還有十萬+的天價機票。

許多海外公民急於回國是“避疫”嗎，沒那麼奢侈，是像有些人說的“逃毒”嗎，更是無理指責。他們要回去與現實的經濟困境有極大關聯，各國防疫，停工停產停學，許多在外進修上學的，學校關閉，在外打工的，失去了收入來源，租房快到期，經濟問題嚴重，有網民質問，“祖國怎能見死不救？”

前面提到的那位學者還告訴記者，與他同校訪問的一位印度學者滯留後，非常焦急，但是上周，印度政府派來包機，接走了包括他在內的一批印度公民。這位學者感嘆地告訴記者，有人說，中國是大國，人多，接不了，那人家印度一點也不比中國人少，還沒有中國那麼富，人家怎麼能夠接走自己的僑民呢？而且印度在海外的居民規模也非常龐大，不是天天講“大國擔當”嗎？這叫個什麼擔當？

且不要說歐美各國早期在武漢爆發疫情後的撤僑行動，疫情泛濫全球，導致各國航班削減之後，歐美各國安排各類撤僑班機，只要願回國的不會讓長期滯留在國外，印度的撤僑行動也很驚人，收費也很合理。

據報道，印度目前開始世界範圍的撤僑行動，第一批回國的規模就高達20萬人。印度還正在通過空運和海運多渠道，將在中東等地工作的印度公民接送回國，據指，這將是印度啟動的海灣戰爭以後最大規模的撤僑行動，僅僅由政府組織的撤僑人數就超過五十萬人。

有網友問：至少可以向印度學習，祖國完全有這個能力。