九二共識 有何玄機 李克強不提 汪洋重提

中國總理李克強政府工作報告涉台部分不提“九二共識”引起各方議論，中國全國政協主席汪洋21日做政協報告時也未提，23日他忽然要“堅持九二共識”，這裡面到底有什麼玄機？

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23日，中國政協主席汪洋在”民主黨派“民革、台盟、台聯界委員聯組會上稱，”當前台海形勢更趨複雜嚴峻，但兩岸關係基本格局沒有改變“。他還說，要堅持九二共識，堅決遏制台獨。但是汪洋在政協開幕上，也未提到”九二共識“，也沒有傳統的”和平統一“措辭，只表示”深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交往“，似乎對體現一個中國原則的”九二共識“不抱指望了。

李克強22日政府工作報告涉台部分也未提及”九二共識“及”和平統一“。李克強的措辭是”堅決反對和遏制‘台獨’分裂行徑“，”促進統一“。

”九二共識“是自2012年以來歷屆中國政府工作報告不可或缺的表述，至於”和平統一“一句中的形容詞”和平“北京已使用了多年，儘管北京從來也沒有放棄武統。

民進黨人蔡英文首次當選總統後，北京曾明確傳達出習近平的威脅，稱“九二共識”是兩岸和平的“定海神針“，蔡英文如不承認，將會”地動山搖“。“九二共識”指的是1992年兩岸在敵對數十年後舉行的歷史性會談，用蔡英文4年前就職典禮上的相關演說表述：那次會談達成若乾的共同認知與諒解，她尊重這個歷史事實。之前的馬英九政府則強調那次會議獲得了一項共識，簡稱“九二共識”，這一共識的核心就是“一個中國，各自表述”，它為兩岸關係留下了一個很大的空間，在台灣，重心在於“各自表述”；在北京，“九二共識”就是“一個中國原則”。

模糊“九二共識“或者不接受”九二共識“一直是民進黨的基本立場。但是蔡英文兩次就職總統典禮，前後四年之間，第一次就職時以巧妙的方式提到九二年發生的那一歷史事件，暗示“九二共識”。蔡英文提到兩岸“既有的政治基礎”的幾個關鍵元素，第一個就是“1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實”。

但今年5月20日的總統就職大典，蔡英文乾脆不提了。蔡英文的立場變得強硬，其實從去年習近平發表對台講話，欲向台灣施加一國兩制時凸顯出來，台灣嚴正拒絕”一國兩制“以後，“九二共識”已經共識不存了。台灣的立場逐漸強硬也與蔡英文擔任總統後，北京對台打壓、不斷在國際上排擠台灣，軍艦戰機不斷威脅台灣有重大關係。

蔡英文這次就職典禮關於兩岸表述不提1992年兩岸破冰會談，而是明確而強硬地表示：“我要再次重申‘和平、對等、民主、對話’這八個字。我們不會接受北京當局，以‘一國兩制’矮化台灣，破壞台海的現狀，這是我們堅定不移地原則”。才因為的八字原則，可能北京一個字都不願意聽。

李克強在政府工作報告中不提“九二共識”引來廣泛揣測，在台灣方面大致有幾種看法，有的學者分析北京可能認為九二共識已經污名化，現在提不合時宜也無加分效果，但不排除北京再提；在野的國民黨則認為大陸目前專註經濟振興與忙於防疫，沒提九二共識不代表政策改變；如果說民進黨政府不認為這意味着北京對台觀念發生了重大變化，民進黨立委羅致政則認為李克強沒有刻意提台灣不能接受的“九二共識”，他個人比較正面看待。

不過，親北京的輿論則更傾向於這是北京更強硬且不對對岸抱任何希望的表示。『多維』稱：“當‘九二共識’已經從兩岸的表述中退場，幻想沒有‘九二共識’仍可‘對話’的蔡英文應該能從本次的中國政府工作報告中看到中共的決心”。

僅僅一天之隔，汪洋又提“堅持九二共識”，為什麼？難道中共似乎意識到了在台灣還有一股堅持“九二共識”的政治力量，這就是本次大選飽受“九二共識”拖累並對九二共識提出重新檢視的國民黨？或者施展傳統戰略，“統戰”仍然不能放棄？

至於北京對台灣當局的強硬立場，很難看出會有改觀的可能。但是北京能強硬到什麼地步呢？現在，北京對台強硬的理由似乎越來越多，其一，美國對台灣的支持力度越來越大，不光是軍售，這次蔡英文就職時，美國國務卿蓬佩奧就直接發來賀電，並以台灣總統稱之，這是中美關係幾十年來罕見的事件；其二，台灣對北京任何“矮化”台灣的舉動都不能接受。

如果說北京對香港的打壓愈來愈嚴厲，甚至直接替一國兩制的香港立法，不少觀察者的感覺，北京對台灣恐怕越來越無能為力，這無疑與北京在當今世界的孤立處境有極重大的關係。

中國全國政協主席汪洋重提堅持九二共識