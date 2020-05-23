北京強行推動香港版“國安法”，“這是針對香港民主力量最嚴重的攻擊”。法新社報道說，這幾乎是香港民主人士一致的認同。他們決心再次湧上街頭，表達他們的憤怒。

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借中國全國人大年會之際，全球捲入新冠疫情尚未脫身的時候，北京提出的這一法案，旨在禁止“叛國、顛覆和分裂行為”，星期五將之遞交給“橡皮圖章”---中國全國人大會議“研究，表決”，像中共每次提出的方案一樣，全國人大將統統舉手通過，結局幾乎是註定的，儘管這一法律未來造成的災難是難以預見的，不僅僅對香港，也對中共政權本身。

北京政權為什麼在這樣一個時刻，在香港剛剛從疫情中走出，持續半年多的反送中被疫情斬斷，香港局勢難得平緩的時候？有人批評北京這樣的做法是在故意縱火，在挑唆：“來啊，你們來啊!”。觀察人士認為，北京對那場百萬港人上街的巨大抗議，持續數月的反北京行動記憶猶新，他們推出這樣一部法律，已經謀畫多年了，2003年，23條立法失敗，2019年，反送中條例引發一場災難，立法失敗。北京這次要不顧基本法香港法律香港製定的基本原則，要給港人頭上安一把懸劍，並且派出安全機構派駐香港。

有分析說，幾年前香港銅鑼灣書店事件，五位店員悉數被北京公安偷偷劫持，此黑社會手段遭致全球抗議，北京這次要把自己的國安法強加於香港，從此可以明目張膽地在香港抓人，或者下令林鄭當局抓人了，再也用不着偷偷摸摸？

但是北京光想着自己如何控制香港民主風潮，不計後果，不管香港是否毀滅，也不管香港的毀滅最終是否反彈到北京頭上，玉石俱焚。

香港民間人權陣線召集人岑子傑對法新社強調，中共動用了一顆從未使用的原子彈來摧毀香港。這位民陣負責人，在去年反送中高峰期，曾經連續幾次呼籲百萬香港人上街抗議，七百多萬香港人，有好幾次，他們中的百萬人，甚至兩百萬人上街抗議，啟動了一場持續數月的抗議北京的運動。

對香港青年民運領袖、2014年“雨傘運動”的象徵性人物黃之峰而言，北京的手段專門針對香港民主派而來，“北京想讓香港的批評聲音害怕、閉嘴”。國際大赦組織則認為，這一香港版“國安法”對香港法制社會簡直就是生與死的威脅。對於這座自由城市的人權發出了一個很險惡的信號。

北京威脅香港，向全國人大遞交香港版“國安法”法案，國際投資者害怕，星期五，這座著名的國際金融中心，股市暴跌5℅。

香港人在1997年回歸中國大陸之前很擔心失去自由，許多人紛紛移民。為了讓這座當時對北京經濟發展、融資絕不可少的國際金融都市順利回歸，穩定人心，前中共領導人鄧小平向英國莊嚴承諾，香港回歸後保持高度自治，保持資本主義制度50年不變。中英兩國簽署聯合聲明，為香港基本法奠定基本框架。

但是，北京政權愈來愈迫不及待地侵蝕香港的自主地位，引起港人的反感和深刻的擔憂，2003年以來，面對北京不斷加大對香港的控制，香港民主運動規模也越來越大。

星期五，北京政權交由全國人大的這一香港版“國安法”，目標很簡單，摧毀香港日漸壯大的民主運動。

黃之峰和香港其他的民主人士表示，北京決定強行推出香港版“國安法”，讓中國全國人大表決，就是為了撇開香港立法會。民主人士絲毫不能相信的香港特首林鄭月娥周五表示，她已做好了與北京中央全面合作在香港實施這一“國安法”的準備。

香港版國安法不僅香港人擔心，民主社會也非常擔心。美國國務卿蓬佩奧警告，北京繞開香港立法會強行推出自己的法律，對北京自己承諾的一國兩制是一個致命打擊。“美國強烈敦促北京重新考慮其災難性的議案，遵守其國際義務，尊重香港的高度自治、民主制度、公民自由，這些是根據美國法律維持其特殊地位的關鍵。”歐盟也發出呼聲，希望中國“尊重香港的自治”。

過早地預言結局是不合適的，但是關於這部國安法在香港將起到的作用，預言全都是是黑色的。不少分析人士指出，國安法進入香港，香港的末日恐將來臨，國際金融中心的地位不保，可以想象，那些為保衛香港自治地位付出巨大犧牲的百萬香港青年的命運。在北京限制了他們的自由後，他們會讓北京高枕無憂嗎？