反美公號至道學宮也被封號了

號稱“有思想的人都在這裡”的公眾號“至道學宮”，自我介紹，創立至道學宮“是為了正本清源，復興弘揚正統的華夏思想和文化。”文中有不少反人類思想。網民根據其文章的閱讀量推測，聚集的“有思想”的粉絲應該在幾百萬至一千萬之間。

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公號至道學宮存在了好幾年，這次被騰訊封號的導火索是一篇引爆網絡的詛咒美國的文章『瀕死：美國沉沒』。

網絡上咒罵美國的很多，這一篇據說“超級引爆網絡”，大約文章噁心到連審查官終於也不能忍受愚弄？或者用這種愚蠢的方式去攻擊美國，反而在幫倒忙？終於被封號了! 叫好的人不少。

文章稱美國隱瞞死亡人數，稱事實上美國死於新冠病毒的人數起碼超過一百萬人，屍體堆積如山，無法處理，最後，“美國把這些屍體，做成了凍肉”。做成“人肉漢堡包，人肉熱狗，給其他的美國人吃掉了”。“美國人吃人肉是傳統。它們也就是最近幾十年才不吃”。

明明是反人類謠言，跟着甚眾，閱讀量達到幾百萬。但也有網友很憤怒：“你可以反美，但不可以反智”。

至道學宮在另外一篇文章中將外國人稱為“紅毛鬼”，還自稱“龍族”，不知道我們中國五十六個民族裡什麼時候又加了這麼一個民族。要“奪回龍族全球統治的天下正統”。

網上介紹，至道學宮的創始人號稱白雲先生， 本名姚玉祥，南京人，曾做過證券和期貨，後來自己開公司，專門搞“國學教育”。公號至道學宮，也已創立好幾年了。

北京學者榮劍發推評論，至道學宮“這個垃圾公號據說擁有上百萬粉絲，商業價值上千萬，它的商業價值是靠一大批腦殘粉的智商稅堆起來的! ”他批評那篇編造美國人把屍體做成漢堡的“爛文”，“這類反人類的謠言居然閱讀量超百萬，打賞數萬元，人性之愚之殘之惡，可見一斑!”

有人感嘆，“一個滿口假話的騙子公號，居然生存了這麼久，人家有些不順眼的文章，一出來立馬就被屏蔽了。”