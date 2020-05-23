反華比賽誰更硬：拜登要美國領導全球就香港國安法譴責中國

在美國民情反華情緒日益高漲之下，今年總統大選中國問題成為重要議題，而且為了爭取民意，兩黨總統候選人大打“反華牌”，人大日前宣布將繞過香港立法會直接為香港製定一套國家安全法，更為候選人製造了反華火藥，民主黨總統候選人拜登22日接受CNBC的專訪時表示，如果中國在香港實施國安法，美國必須領導全球譴責中國。現任總統的共和黨總統候選人特朗普則在21日表示，如果國安法在香港實施，美國必然將有強烈的應對。

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拜登在專訪中說“我們必須呼籲全世界譴責他們（中共）的行動”，拜登又批評特朗普對中國人權問題的“緘默”，“令全世界人民絕望”。拜登說：“這樣子只會鼓勵流氓惡棍以及獨裁者，而事實上，我認為總統對這些人有某種程度的好感。”

根據路透社報道，中國已迅速成為美國總統大選的焦點，特朗普和拜登在11月3日投票日之前，迄今已經花了數以百萬計的金錢針對對手的中國記錄。路透的報道又指，特朗普則利用美國大眾普遍對中國處理武漢首發的新冠狀病毒疫情的不滿，作為他的精選主題，並且批評拜登對北京的立場，將不如總統本人之強硬。

不但如此，特朗普早前更在推特發文，指控中國大規模炮製假消息，目的旨在幫助“沉睡”的拜登登上總統寶座，從而可以繼續故態復萌對美國予取予攜。此外，根據Politico最新所進行一項民意調查顯示，自從今年1月以來，美國選民認為中國是美國“敵人”的百分比，已經增加了11個百分點至31%，而認為中國是美國盟友或朋友者，則下跌了9個百分點。認為中國是“不友善”但也非敵人者，則大約維持在30%左右。

Politico報道，美國在飽受疫情的困擾下，特朗普的競選班子已經花了數百萬美元對病毒根源國的負面宣傳，並同時抨擊拜登對中國軟弱。