反送中後港人赴台居留人數增加 去年突破5000人

台灣內政部移民署統計，去年赴台居留的香港人突破5000人，近年港人赴台居留定居有增加趨勢。中國全國人大28日將審議“香港版國安法”授權案，台灣移民局稱“不排除未來港人赴台居留會持續增加”。

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台灣移民署稱，去年赴台居留的香港人達5858人，較前年增加。自爆發反送中運動後，從去年9月起至今年3月，每月港人居留人數均超過600人，較往年同期多。台灣移民署指出，近年港人來台居留定居有增加趨勢。

中國全國人大28日將審議“香港版國安法”授權案，通過後，人大常委會最快6月底着手立法。由於法案明定國安機關將在港設置機構履職，外界質疑，此舉將使香港“一國兩制”蕩然無存。

香港近年來人口外移再度增加。《中央社》援引香港學者分析，這與香港近年來政治爭議有莫大關係，特別是雨傘革命及反送中運動後氣氛低迷，加上對社會現狀不滿及生活壓力太大，都是主因。香港藝人黃秋生近日也在臉書透露準備入籍台灣。

根據台灣內政部移民署統計資料顯示，去年香港居民赴台居留人數突破5000人，共有5858人，較前年的4148人增加，也是移民署將港澳居留定居人數分開計算後，最多的人數。

另外，去年香港居民來台獲得定居許可的人數也來到1474人，較前年的1090人多，也比前兩年人多。今年前4月港人來台獲得居住許可的人數為474人。

統計資料顯示，去年香港爆發反送中運動後，自9月開始，當月來台居留的港人就來到882人，10月則來到1243人，但部分原因也是來台就讀的港生申請居留，而其後的11月、12月，甚至今年的第1季，港人來台居留的人數，每月都超過600人。

移民署官員指出，近年港人來台居留、定居的人數有逐漸增加的趨勢，不排除未來仍會持續增加。

據“香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法”規定，港人申請來台居留有16種情形，包括直系血親或配偶在台灣設有戶籍、具有專業技術能力，並已取得香港或澳門政府之執業證書、在特殊領域的應用工程技術上有成就，以及在台灣有新台幣600萬元以上的投資。 法令規定，港人只要在台灣連續居留滿一年，或連續居留滿二年且每年在台灣居住270日以上，便可申請定居許可，取得身分證。