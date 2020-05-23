國安法發惡港股狂瀉地產股重創樓價或下跌四成

人大即將推行港版國安法的消息流出後，港股急跌1349點，大市成交高達1800多億元，反映香港本地企業表現的MSCI香港指數跌幅更達6.8%，創2008年10月後最大單日跌幅，恍如資金逃亡潮。其中地產股受到重創，信和置業跌10.3%，為跌幅最大的藍籌股。有經濟專家預測，國安法陰影下，樓價或將下跌四成。

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恆生指數22日早裂口低開523點，當早上11時傳出中央國安部門將會在港設立機構之後，跌幅進一步擴大，午後跌幅最多達到1402點，收市報22930點，跌1349點，是逾兩年以來最大單日跌幅。反映中資股的國企指數收報9426點，跌424點或4.3%，跌幅較恆指小。

香港地產股重創，信和置業跌10.3%，為跌幅最大的藍籌股；以商業房地產為主的太古地產及領展亦跌一成，希慎大跌9.9%。MSCI香港指數跌幅創金融海嘯後最大，占指數比重約25%的友邦保險大跌9.41%，此外彙控跌6.88%，收報35.85元，創11年新低，中銀香港跌7.8%，恆生跌7.05%，港交所跌4.43%。

經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照告訴蘋果日報，政策震動環球市場，即日港股大跌過千點、美滙強力反彈等，都已經顯示政策影響投資者信心，若然強推國安法，導致聯繫滙率等國際金融中心所擁有的特殊政策受到影響，觸發大規模資金流走及移民潮，樓價可能大跌三至四成。就算情況未有如此差，國安法背景下，樓價都要跌15%至20%。

不過經營房屋中介服務的香港置業行政總裁李志成則認為，人大為香港進行國家安全立法，為後市增添不明朗因素，事件難免對準買家造成心理壓力。不過綜觀近年市場受中美貿易戰、本土社會事件及新冠肺炎疫情影響，樓市的表現明顯較其他投資工具優勝，相信事件只是短期性影響，不少買家長遠仍會選擇買磚頭保值，相信周末新盤銷情將對後市有重要的指標作用。