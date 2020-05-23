國安法駕到港人聞風先動移民諮詢電話響個不停

港人今後只要表達港獨意向，就很可能被香港國安法制裁

由中央親自為香港打造的一套國家安全法，如無意外將可獲得有中共“橡皮圖章”之稱的全國人大通過，此舉再一次燃起港人的移民心態，根據蘋果日報報道，網上搜尋移民資料激增，有移民顧問更透露，國安法推出後移民查詢激增，“一個鐘已經有5個電話”，還希望可以有更快的方法可取得別國居留身份，更預計查詢比疫情時暴增10倍。

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對尚未有外國護照或居留權的港人，移民迫切之心可反映的搜尋引擎的數據上。報道指出，國安法宣布當晚，根據ASI大數據的分析，搜尋引擎中“國安法”與“移民”的關聯度高達0.99，意味香港人對國安法即將實施的第一反應便是移民。

另外，據Google搜尋趨勢資料顯示，中國於前晚宣布計畫審議“香港國安法”後，“移民”、“台灣”、“BNO”及“VPN（翻牆伺服器）”瞬間變成香港地區Google的熱門關鍵字，搜尋次數暴增至原本的4倍以上，即使在深夜亦達到平時的兩倍。

報道引述Smart2go首席移民顧問余偉龍用“大爆發”形容目前的移民查詢，“一個鐘已經有5個電話”，他稱不少港人希望更快離開，亦預計查詢比疫情時暴增10倍。余偉龍指，目前以台灣最多人查詢，他補充指，查詢港人不只是想獲得身份，而是希望將“成個生活圈子都搬去台灣”。

他又稱，如果台灣因應疫情消退而開關，最快四至六個月就可取得居留身份，相反，若果仍在封關狀態，未能登陸台灣的話，就不能申請移民程序，另外，另有人同時申請移民歐洲及台灣。

除了台灣，余偉龍亦指，亦可以申請黑山共和國的護照，需時3至6個月，因黑山在2025年前很大機會加入歐盟，投資要求為25萬歐元（約211萬港元）的房地產和捐贈10萬歐元（約84萬港元）予當地政府，另外，持有黑山護照更可透過E2條約投資者簽證（ E2 Treaty Investor visa）移居美國，可在歐洲﹑美國兩邊走。

報道又引述英國移民顧問“Goodbye HK, Hello UK”香港代表Billy Wong表示，近年查詢移民的數目一直“多到不可再多”，直至農曆年後因為疫情關係，令查詢數字跌至零，但隨着疫情轉趨緩和後查詢又增加，目前政治形勢令查詢數目更多，他形容數字比往年增加四至五倍，預計一天可接獲到六、七十宗查詢。

該顧問公司經常於社交媒體發表政治議題，Billy亦深感現在社會撕裂，但國安法殺到後，“就算我系黃色或者藍色或者綠色，我都唔想喺呢個環境裡面生活，而想轉換一個環境。”他慨嘆，“香港真要自求多福啦”。