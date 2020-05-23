德國新冠疫情：圖林根州計畫取消管控限制

德國繼續鬆動防疫管控限制。但鬆動限制後，一些集會又帶來了新感染。與此同時，反對管控限制的示威遊行陣容還在擴大。

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據德國廣播電台報道，圖林根州計畫自6月6日起取消防疫管控限制。戴口罩和保持距離的規定兩周後就將成為過去。之後，學校和幼兒園也將逐步恢復正常運營。但如果感染率重又回升，州政府將某些地方採取更迅速更明確的管控措施。由此，圖林根將成為德國取消管控限制的第一個聯邦州。

但鬆動管控後，小集會又帶來了新感染。在法蘭克福，有40多人在參加浸信會的教堂彌撒時，感染上了新冠病毒。為此，當地官方機構取消了星期天將在哈瑙體育場舉行的穆斯林大齋祈禱。在下薩克森州，有七人在飯店慶祝時感染上了新官病毒。店主表示，遵守了保持距離的規定。當地衛生部門為此讓50人接受隔離。據稱，這是飯店允許營業以來出現的在飯店感染病毒的首例事例。

周六，德國多個城市重又出現了反對新冠病毒防疫管控措施的遊行，其中包括柏林、斯圖加特、慕尼黑、漢堡、波鴻和科恩。遊行人數還在增加。

就新冠疫情對基本法進行的限制，默克爾總理曾稱之為對民主的過分要求。但她同時也為管控限製做了辯護。她在其每周視頻里表示，她能理解公民對基本法的擔憂。但管控限制是必須的，目的是要防止衛生系統超負荷運行。

德國憲法法院新主席哈巴特不認為基本法通過管控限制受到了損害。但基本法的有效性跟在危機前不一樣了。比如，遊行現在必須是在相互保持距離的情況下才能進行。

根據柏林羅伯特科赫研究所周六公布的數據，德國已確診的新冠病毒患者共有177850人，一天內新增了638人。這是連續十多天來新增人數保持在1000人以下。因新官病毒病亡人數達到8216人。86%的病亡者年齡在70歲以上。