港人號召周日上街“擋惡法” 港警稱“不容忍任何違法行為”

中國人大近日制定《香港國家安全法》，引發港人擔憂。據台灣媒體報道，一些港人在網絡上串聯，預定周日展開遊行“反惡法”遊行，不過，香港警方在臉書發文，呼籲市民不要參與未經批準的集結稱“絕不容忍任何違法行為”。另外，《紐約時報》發表文章稱，港版國安法是“習近平政治豪賭”，《華郵》稱港版國安法為中國“核選項”呼籲美方強力回應。

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三立新聞網報道，不少香港人在網絡上串聯，預定今天下午在銅鑼灣展開遊行，並取名為“反惡歌法大遊行”，表達對港府與中共的不滿。對此，香港警察部門稍早就在臉書發文，呼籲市民不要參與未經批準的集結，並強調會果斷執法，絕不容忍任何違法行為。

報道稱，香港民眾在網絡上號召，將在24日下午1點，從香港銅鑼灣祟光百貨遊行至灣仔修頓球場，“反惡歌法大遊行”最大目標就是撤回惡法，捍衛香港人的自由，並堅定地向港府表達立場。

然而香港警察，稍早透過臉書表達反對違法行為的聲明。文中表示，警方留意到有人在網上號召市民於五月二十四日在港島區進行未經批準的集結。警方表示，有關行為有機會違反《公安條例》下的“參與未經批准集結罪”，此外也會增加病毒在社區傳播的風險及有可能違反《預防及控制疾病(禁止群組聚集)規例》下的“進行受禁群組聚集罪”。

港警強調，周日會在相關地點部署足夠警力，迅速果斷執法，包括進行拘捕。“警方絕不容忍任何違法行為”。

此外，北京推動制定“港版國安法”掀起爭議，《紐約時報》形容，這是中國國家主席習近平趁西方忙於抗疫時馴化香港的政治豪賭，但可能帶來香港再陷動蕩、美中關係惡化等不利後果。

而《華盛頓郵報》社評也指出，北京過去用催淚瓦斯、拘捕及起訴方式壓制香港抗爭無效，因而選擇祭出“核選項”，美方應拿出強力但經謹慎評估的回應。

《華郵》社評表示，如同香港反對派領袖所指，中國此舉將毀壞“一國兩制”原則。在“港版國安法”今年夏天完成立法，可以預期北京“爪牙”將會把在中國內部運作模式，整個搬到香港來實施，例如讓批評當局人士被消失、對他們施以虐待或處以重刑等。

《華郵》社評擔憂指出，曾到訪美國或其他西方國家遊說當地政府施壓北京履行對港承諾的香港反對派領袖，如目前面臨起訴的民主黨創黨主席李柱銘、香港眾志祕書長黃之鋒，恐會是中國首波“瞄準”的對象。

《華郵》社評分析，“港版國安法”可能使美中關係危機加劇，讓美方面臨艱難選擇。中國對香港展開新一波攻擊，美方須拿出強力回應。