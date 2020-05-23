港版國安法：中西方靠攏手段失敗的寫照

“香港回歸中國的時候，世界是比較樂觀的，認為中國和西方將會走得越來越近。香港應該會成為中國和西方靠近彼此的一個手段。但此後雙方反而漸行漸遠，香港也遠沒有促進兩者靠近彼此，而是成為了愈發對立的兩種體系，難以共存的寫照。”一起關注5月23日的費加羅報與世界報相關內容。

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中國政府計畫經過人大立法，在香港實行港版國安法，法國世界報5月23日社評指出，就在“北京對香港加強控制，罔顧一國兩制的同時，美國總統特朗普的對華態度讓中國在這一問題上無法作出軟化讓步”。

1997年，一國兩製成為中國大陸與香港關係的原則；如今這一原則的有效期遠未到期，但隨着港版國安法的問世，即將提前壽終正寢。5月28日人大即將批準的這項草案當中，根據香港特別行政區基本法第23條，將禁止任何形式針對中國的背叛，分裂，暴動，顛覆行為。截至目前，由於香港出現的大規模反對遊行示威，認為將損害自由，這項法律從未真正得到實施。世界報社評認為，現在，中國領導人終於決定向香港施加這項法律，同時傳遞一個很簡單的信息：香港是中國的，只有北京才能闡釋什麼是一國兩制。社評認為，一年以來，香港返送中等遊行大規模化的背後原因是中國領導人面對香港，頻頻作出錯誤行為，導致原本“有限的抗議，演化成了反共產黨的抗議”。世界報表示，香港年輕一代“已經沒有什麼可失去了，他們的訴求已經不再是一個更光明的未來，而是希望未來不要變成最糟糕的情況，而港版國安法的出台，更是不會讓這些年輕人平靜下來”。

面對香港問題，中國政府有一走到底的趨勢。世界報認為，很不幸的是，西方在這個問題上能做的很少：首先，中國態度硬化，背後是把所有的反對聲音視為叛亂，任何形式的對話都是軟弱的體現；其次，最近幾個月，美國對中國一直不斷挑釁，挑釁行為涉及所有領域，美國因此而失去威望。白宮越是揣着幫助香港民主派的態度，中國民眾越是支持他們的政府。社評繼續寫道：的確，北京指責香港民主派被美國操控着，這種指責並沒有多少公信力；然而特朗普政權對香港反對派的利用，也嚴重損害了後者的訴求。北京決議出台港版國安法，確實是對特朗普的回應。中國政府轉向民族主義，決心給香港重新帶來平靜。

5月22日，歐盟外部政策高級專員約瑟普-鉑略爾重申了歐盟對一國兩制原則的堅持，只有一國兩制，才能保全香港高度自治，並強調保全民主辯論的重要性。但世界報社論指出，很遺憾，讓北京聽進去這些話，歐盟做不到。香港回歸中國的時候，世界是比較樂觀的，認為中國和西方將會走得越來越近。香港應該會成為中國和西方靠近彼此的一個手段。但四分之一個世紀之後，雙方的靠近卻並沒有發生，而是漸行漸遠，香港也遠沒有促進兩者靠近彼此，而是成為了愈發對立的兩種體系，難以共存的寫照。

5月23日的費加羅報也指出了香港問題背後中美的博弈。當中指出，習近平運用着中國劍道，從不造成無可彌補的關係破裂，而是無情地消耗着它的對手美國。港版國安法踐踏着香港脆弱的自治與單薄的民主，“毛之後最獨裁的（中國）領導人”再一次證明了他運用地緣機會主義的決心：國際社會被大流行病纏住，美國沒什麼反擊餘地，中國趁此機會快速推進港版國安法。香港示威遊行“就像潰瘍一樣”之於大陸民族主義者們，港版國安法將讓習近平得以昂首闊步，同時香港問題不像台灣，不像南中國海，它不至於讓中國與華盛頓產生潛在的軍事衝突。就像政治學者陳道銀對費加羅報所說那樣：“習近平的策略是鬥爭卻不破裂，避免一切直接從圖，利用美國與其他西方國家之間的自相矛盾，分化之，孤立之”。倫敦國王學院漢學家克里-布朗恩認為，“習近平是民族主義邏輯的囚徒，這有可能產生毒性的地緣政治，與美國的破裂不是不可能，而且這將導致嚴重的不可估量的後果，但就像中文所顯示的一樣，危機當中，有着機遇”。