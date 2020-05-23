美國媒體報道中國人大制定港版國安法 紐約時報稱其為習近平的一場豪賭

22日和23日的美國各大媒體都報道正在召開的中國全國人大將制定“港版國安法”的消息，《紐約時報》形容，這是中國國家主席習近平趁西方忙於抗疫時馴化香港的政治豪賭，可能帶來香港再陷入動蕩、美中關係惡化等後果。

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報導寫道，這項立法計畫使2019冠狀病毒疫情可能動搖習近平威信、令他謹慎行事或準備妥協的看法徹底幻滅。國際深陷危機、中國苦於擺脫毛澤東時代以來最嚴重經濟困局之際，習近平選擇在香港問題上主動出擊，激怒西方國家。

習近平預期，中國將在後疫情時代一舉超越分崩離析、優柔寡斷、深陷經濟衰退的西方世界。在香港問題上出手，與他策畫毫無內部紛爭的“中華民族偉大復興”願景相符，即使經濟、政治、外交領域出現不利後果，他也在所不惜。

習近平推動制定“港版國安法”，無視前任領導人保有香港獨特法律地位的做法，毫不遮掩地加以干涉，限縮1997年香港主權移交以來賦予高度自治的“一國兩制”框架。

根據草案，“港版國安法”通過後，中國大陸國安部門將首度在香港公開設置機構，有別於現行暗地且有限度的運作。

報道說，這項立法計畫掀起爭議之際，中國遭遇諸多嚴峻挑戰。香港“反送中”抗爭在疫情爆發後沉寂一段時間，這項立法激起部分抗爭者不滿，計畫走上街頭，恐讓香港再度陷入動蕩。更重要的是，美國政府與國會高層接連指控中國威脅國安、經濟繁榮甚至人民健康，“港版國安法”帶給他們新的攻擊目標。

《華爾街日報》則報道說，中國將在香港實施新的國家安全法律制度，這對香港自治而言是一個打擊。這一出人意料的舉動將凌駕於香港的自治制度之上，反映出中國領導層對香港社會騷亂越來越不滿。始於去年夏季的香港社會騷亂已持續很長時間，有時還會演變成暴力事件，往往將目標對準中共和其它中國統治象徵。