中國駐法使館祝賀穆斯林開齋節遭法國網民拍磚

全球的穆斯林本周末慶祝開齋節，中國駐法使館的推特帳號周日發表圖文，祝賀穆斯林信徒節日快樂。但是，中國使館上述推文招來法國人一篇辱罵之聲。法國是歐洲穆斯林信徒最多的國家，他們中絕大多數都了解新疆維族人被強迫關入再教育營的故事。同世界其他地方的維族人一樣，多名生活在法國的維吾爾族人與他們在新疆的親人失連。網民反反複復重複的一句是：你們真是不知羞恥！釋放維族人！

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法國左翼政黨代表，歐洲議會議員 Rafael Glucksmann 的評論最具有代表性：

法國左翼政黨代表，歐洲議會議員 Rafael Glucksmann 怒批中國使館推文 © 網絡

Joseph Goebbels （希特勒的鐵黨）可以祝賀猶太人逾越節快樂，殘酷屠殺基督徒古羅馬軍隊可以祝賀聖誕快樂，你們實在是不知羞恥！

當然，也有人認為將中國政權與希特勒納粹政權相提並論，過於誇張。也有人表示，中國穆斯林並不僅僅限於維族人，中國的回族人依然可以自由的信教。

許多人維族人在中國使館的推文下留言，講述他們的親人被失蹤的消息。 一位推名是omer hemdulla的人表示，他的兄弟姐妹都被關入再教育營，留下病殘的母親沒人照顧，他的家人在哪裡。

一位推名是omer hemdulla的人表示，他的兄弟姐妹都被關入再教育營，留下病殘的母親沒人照顧，他的家人在哪裡。 © 網絡

世界維吾爾大會組織發言人迪里夏提批評中國政府的祝賀是“口是心非，是對伊斯蘭教的侮辱。是對國際社會的智商的貶低。對內限制維族人的信仰自由，甚至在齋月期間維族人相互之間的祝賀都被認為是非法進行宗教活動。對外，卻試圖偽造一個尊重不同宗教的假象。但是，中國政府的謊言難以掩蓋真相。應該引發伊斯蘭世界的警惕。