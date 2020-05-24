喪鐘為誰而鳴響 香港還是北京

星期五，北京人民大會堂，在習近平監護的目光注視下，幾千名戴着外科口罩的“人民代表”聽取李克強總理宣布抗疫取得“決定性勝利”， 北京一年一度的大彌撒突然宣布即將推出香港版國安法，北京完全背叛了自己當初的承諾。

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習近平明明知道，在香港爆發百萬人反送中大遊行將近一年之後，在地方選舉香港民主派大獲全勝之後，港人尤其厭惡強加於他們一個國安法，為什麼北京還要強加？

法國世界報分析，北京的信號很簡單，“香港，就是中國，什麼叫一國兩制，北京說是什麼就是什麼”。

把香港控制於手掌之中，是為了顯得中共領袖的強大嗎？世界報分析，北京之所以要這樣做，顯示習近平陷入了死胡同。一年來，在香港問題上，中國領導人屢屢犯錯，硬是把最初的抗議運動轉換成一場反對中共政權的起義。

法國『費加羅報』則認為，在修例失敗近一年之後，北京喪失了耐心，管它親北京一派在地方選舉中的慘敗，不顧美國和國際社會的警告，中共當局選擇了穿越紅線。在穿越這條紅線後，北京把香港獨具的法制踩在腳下。

費加羅報形容，北京政權就這樣一斧子砍殺了香港的“高度自治”，根據英中聯合聲明，這一高度自治應該持續到2047年。

北京對香港曾有一個承諾，這個承諾就是香港保持資本主義制度50年不變，北京取代香港強加國安法，北京背棄了關於一國兩制的承諾。香港最後一個港督彭定康認為，北京背叛了香港人民。

北京激起了香港的反抗。數千香港青年被拘捕，其中一些被囚禁，在世界報看來，香港青年一代已再也沒有什麼害怕可失去的了，他們的反抗不是為了一個更美好的明天，他們反抗是為了拒絕一個對他們來說只能是很壞的前程。顯然，北京今天強加這樣一部國安法不會給香港帶來絲毫的平靜。

世界報詰問：北京一直會走到哪裡去？由於這個政權把一切抗議都視作“分裂”，把任何對話都看作軟弱，這個政權將更加僵硬，但可悲的是，西方顯得缺少解決問題的能力，特朗普的拼到底主義無法讓中國變得溫和。歐盟，也似乎無力讓北京聽進去理性的勸告。

當1997年7月1日香港從英國回歸中國之時，世界曾經顯得相對樂觀，深信中國與西方將會接近，香港應該是中西靠近的一個橋樑。四分之一世紀過後，發生的事實恰恰相反，香港成為兩種越來越對立的制度難以共存的象徵。

香港的喪鐘已經敲響，習近平豁出去了玉石俱焚？