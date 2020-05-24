永誌不忘 紐約時報頭版全頁刊登新冠死者名錄

美國死於新冠人數逼近10萬大關之時，周日出版的『紐約時報』頭版全頁刊載新冠死者名單，以志永久紀念。

在美國死於新冠病毒人數即將突破十萬大關之際，周日出版的美國紐約時報把頭版全版獻給美國新冠病毒遇難者，列出1000名死者的姓名、年齡、簡歷，為了記住：每一個名字都是獨立的生命。詳情請聽安德烈介紹：

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紐約時報頭版全頁訃聞，極其罕見，標題只一行字：“他們不止是清單上的名字，他們是我們中的一分子”

短文強調：“記在這裡的1000人的名字代表的死者不過百分之一，他們不只是一個簡單的數字。”

美國是新冠病毒疫情遭受最嚴重打擊的國家，根據周六周日交接之際公布的數據，美國死於新冠人數在星期日已逼近十萬大關，為97048人，確診累計1621658人。星期六，美國24小時死亡人數1127人。

紐約時報刊出的死亡名單，每一個名字下面都寫着出生、病逝地點，簡歷。字數雖簡，已是一個完整的墓誌銘。死者名單包括：62歲的鄉村歌手Joe Diffie，美國首位從哈佛法學院畢業的黑人女子、87歲的Lila A Fenwick；生在紐約，死時69歲，被判處無期徒刑後重獲自由的：Myles Coker；鳥兒飛到他手上取食，家居加州的85歲的Ruth Skapinok；為人慷慨，臉上永遠帶着微笑，死時僅27歲的Cedar Rapids......

紐約時報編輯Merc Lacey表示，“我希望有一個百年後人們還可以重讀的東西，讓他們知道我們現在正經歷的是什麼樣的死亡”。

紐約時報的做法引起中國網友關注，一些人認為值得稱道，有的說，“希望有一天，我們的媒體也可以將那些冰冷的數字，變成栩栩如生的死難者”，還有的問：“『人民日報』什麼時候像『紐約時報』一樣，把新冠死者的名字列在頭版？”

在中國，現在也有人呼籲為新冠死者建立紀念碑，在碑上一一刻下他們的名字。在武漢，父親死於新冠病毒的武漢市民張海5月4日在網上實名發出籌資立碑公告後，下落不明；水電專家王維洛5月初發起了『建造讓所有死者姓名的武肺死難者紀念碑的倡議』，他希望今年“兩會”上，“全國人大代表、全國政協會員應該討論一個事情：如何緬懷在此次疫情中失去生命的國民。”