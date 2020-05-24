法國政府將宣布進一步解封計畫 英國6月1日起學校部分複課

法國衛生部周日晚通報，法國感染新冠病毒重症患者人數繼續減少，法國政府本周將宣布進一步的解封措施，由於涉及到暑假假期安排及重開餐館咖啡館，備受民眾關注。 英國首相約翰遜周日表示，英國6月1日起部分學生會複課。意大利威尼斯政府決定，九月如期舉行威尼斯電影節。

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法國衛生部周日晚發布的統計顯示，醫院重症患者人數繼續減少，24小時內醫院死亡病例43例。自疫情開始以來，法國累計住院人數超過10萬人。

法國政府將於本周宣布進一步解封計畫，這些措施涉及今年暑假度假及餐館咖啡館是否開放，以及政府對一些諸如汽車行業的補助等。

此外，英國首相約翰遜周日表示，英國6月1日起部分學生會複課。約翰遜在疫情簡報會說，英國已進入解除禁制措施的第二階段， 學前班，小學一年級和六年級學生可按計畫在6月1日返回學校。根據約翰遜的解封3階段計畫，首階段是部分行業復工復產，容許戶外活動，第二階段是英格蘭地區的小學逐步複課，第三階段是餐廳和酒店等服務業最快在7月重開。

英國目前累計確診感染接近26例，3萬6千7百多人死亡。

而意大利疫情繼續放緩，新增死亡病例119例。威尼斯政府決定，九月如期舉行威尼斯電影節。意大利將從6月3日起撤銷全部旅遊限制。

西班牙疫情也持續放緩，新增70人死亡，這是連續第八天死亡人數低於一百人。西班牙首都馬德里和大城市巴塞羅那今起將會進一步放寬活動限制。