港人反國安法示威至少180人遭警方逮捕

數千香港民眾周日上街抗議“港版國安法”，入夜後仍有部分市民聚集街頭。據警方晚間在臉書上稱，截至晚間9時許，至少有180 人以“非法集結及公眾地方行為不檢”等罪名被捕。香港醫管局晚間發布新聞稱，抗爭過程有6人送醫，其中一名女子危殆。

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《中央社》綜合香港各媒體報導，到周日晚間，銅鑼灣鵝頸橋一帶仍有抗議民眾聚集，有人推倒路邊的車站牌，將三角錐、雨傘、磚頭與木板等雜物丟進軒尼詩道馬路上，阻塞了多條行車路線。

晚間7時30分左右，防暴警察沿著鵝頸橋底往時代廣場方向推進，行動期間發射胡椒球彈及胡椒噴劑，意圖驅散在場高喊口號及唱歌的市民，現場最少有一人被捕。

據稱，港警周日主要採取機動攔查方式，乘坐中型巴士沿街巡邏，只要見道路邊聚集人數超過8人，立即下車包圍攔檢要求出示身分證件。

港警晚間在臉書專頁稱，截至晚上9時30分，在銅鑼灣、尖沙咀、灣仔等地區拘捕至少180人，主要涉及未經批準的集結、非法集結及公眾地方行為不檢等罪行。

據法新社記者現場報道，警方試圖驅散示威人群時也適用了高壓水炮。一名參加抗議活動的25歲青年Vincent向法新社表示：“今後港人可能因為批評政府的言論被抓”。他說，“香港人憤怒了，誰也沒想到（港版國安法）來的這樣快這樣粗暴”。

法新社報道，一些抗議者向警察投擲物品，架設臨時路障並用雨傘保護自己免受催淚瓦斯傷害。 警方宣布逮捕180人。還有一些抗議者在尖沙咀附近的小規模示威中被捕。

消息援引醫管局表示，截至當地時間傍晚6時，有6名市民被送往律敦治醫院治療，其中一名女子危殆。這6名傷者包括2男4女，其中4人情況穩定，一名女子已經出院。