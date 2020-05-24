王毅回應戰狼外交：我們從來不會主動欺凌別人 ，但有原則有骨氣

中國國務委員兼外交部長王毅5月24日在出席人大記者會時對有媒體提出的，近來中國外交人員從事的“戰狼外交”話題進行了回應。

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會上，來自美國有線電視新聞網（CNN）的記者提問稱，我們現在看到中國外交部發言人還有中國駐外的一些使節與美國國務院官員之間的口水戰愈演愈烈，特別是雙方在推特上的言論交鋒日趨激烈。前不久，有一些中國駐外使節在推特上發布的關於疫情的信息不一定是真實的，引起人們的質疑。中國國家媒體將此稱之為“戰狼外交”，但在中國之外卻引發一些爭議和批評的聲音。有人覺得中國外交變得越來越咄咄逼人，越來越強硬。中國外交是否已經放棄了韜光養晦的原則，變得更加強硬？

對此，王毅回答說，我尊重你提問題的權利，但你提問題的角度值得商榷。凡事都應有一個是非判斷，人無是非，難以立信；國無是非，難以立世。他表示，對於中國外交，外界有着各種各樣的解讀和評論，但作為外長，我要正式和負責任地告訴你，中國始終奉行的都是獨立自主的和平外交政策。不論國際風雲如何變幻，我們都將高舉和平、發展、合作、共贏的旗幟，恪守維護世界和平、促進共同發展的宗旨，同各國開展友好合作，把為人類作出新的更大貢獻做為我們的使命。

王毅稱，中國的外交政策，建立在五千年優秀文明的傳統之上。中國自古就是公認的禮義之邦，中國人愛好和平、崇尚和諧，以誠待人，以信為本。我們從來不會主動欺凌別人，但同時，中國人是有原則、有骨氣的。對於蓄意的中傷，我們一定會作出有力回擊，堅決捍衛國家的榮譽和民族尊嚴。對於無端的抹黑，我們一定會擺明事實真相，堅決維護公平正義和人類良知。

王毅強調，中國外交的未來，致力於與各國共同構建人類命運共同體。既然各國同在一個地球村，就應該和平共處，平等相待；就應該有事一起商量，而不是一兩個國家說了算。為此，中國一貫主張世界要走向多極化，國際關係要實現民主化。他稱，這一主張與人類文明進步的方向完全一致，與絕大多數國家的願望完全一致。他續稱，不管中國發展到什麼程度，我們都不會在國際上稱王稱霸，都將始終站在世界各國的共同利益一邊，站在歷史發展潮流的正確一邊。那些總想給中國扣上霸權帽子的人，恰恰是自己抱着霸權不放的人。

王毅說，當今世界，正在經歷百年未有的大變局，充滿各種亂象和動蕩。面對越來越多的全球性挑戰，我們希望各國能夠本着人類命運共同體的理念，相互之間多一些支持、少一點指責；多一些合作，少一點對抗，大家真正攜起手來，共同為世界開闢更加美好的未來。值得一提的是，中國外交人員在近期展現出的“戰狼外交”強硬表現也在海內外引起廣泛熱議。歐洲方面，德國《商報》5月13日就發表了題為"中國激進的外交政策害己"的評論，指出中國領導層日益對抗性的言行在國際上讓昔日的夥伴感到惱火。文章作者寫道，“通過備受官媒讚揚的‘戰狼’式進攻，中國政府在煽動國民的民族主義情緒，轉移對國內問題的注意力。有關例子顯示，中國外交官在國外的出格行為--這現在也波及中國向來努力與之維持良好關係的國家--已經不僅僅是一時衝動的失誤。”

文章指出，“不過中國必須明白一點：如果（一個國家）民眾和政界對中國的看法繼續走向負面化，原有的信任被粗暴的威脅和指責破壞，對北京作妥協就會更加困難。在美國，民眾對中國的態度已經跌倒了低谷。在歐洲，懷疑正在滋長。”此外，中國前外交官程濤日前則評論稱，“謙虛”是中華傳統美德，如果牢牢把握中國仍是發展中國家的定位，“就不會說糊塗話”。