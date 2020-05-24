王毅：針對中國的“濫訴”是徹頭徹尾的三無產品

針對最近一段時間美國和其他國家出現多起就新冠肺炎疫情所造成的民眾生命和財產巨大損失對中國政府提出的訴訟問題，中國國務委員兼外交部長王毅24日在北京表示，針對中國的這些“濫訴”，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的“三無產品”。

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會上，有記者問，我們注意到，最近一段時間美國已經有多起就疫情對中國的訴訟，其他國家也有類似的訴訟，請問中方打算如何應對這些訴訟？另外，考慮到美國國內對中國追責的聲音比較強烈，中方是否擔憂美國會沒收中國在美資產作為補償？

對此，王毅回答稱，針對中國的這些“濫訴”，沒有事實基礎、沒有法律依據、沒有國際先例，是徹頭徹尾的“三無產品”。他說，在這場突如其來的疫情中，中國同其他國家一樣，也是受害者。面對未知的新型病毒，中國以對人民生命健康和全球公共衛生事業高度負責的態度，最早向世衛組織報告疫情並及時與有關國家和地區分享信息，最早確定病毒基因序列並向各方提供，最早向世界公布診療和防控方案。他說，面對嚴峻的防控形勢，我們以壯士斷腕的決心，在最短時間裡切斷了病毒的傳播途徑，有效阻止了疫情的快速蔓延，為此付出了巨大代價，承擔了重大犧牲。

王毅稱，“中國的抗疫行動對全世界公開，時間經緯清清楚楚，事實數據一目瞭然，經得起時間與歷史的檢驗。”他指出，對受害者鼓噪所謂“追責索賠”，為濫訴者偽造各種所謂“證據”，是對國際法治的踐踏，也是對人類良知的背棄，於實不符、於理不通、於法不容。他強調，今天的中國已不是百年前的中國，今天的世界也不是百年前的世界，如果想借濫訴侵犯中國的主權和尊嚴，敲詐中國人民的辛勤勞動成果，恐怕是白日做夢，必將自取其辱。