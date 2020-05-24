王毅：香港事務是中國內政 港版國安法無礙香港高度自治

就北京近日宣布擬推進港版國安法立法，中國國務委員兼外交部長王毅5月24日表示，此舉刻不容緩，勢在必行。他強調，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

廣告 繼續瀏覽後續

當天的記者會上有記者提問，中國決定推進香港國家安全立法，這震動了市場，可能導致美國採取報復措施，包括取消香港特殊貿易地位，這引發了人們對其未來作為全球金融中心的擔憂。中方是否擔心香港作為全球金融中心的地位會因此受到損害？中方將如何維護投資者對香港的信心？

王毅回應說，這件事情目前引起各方的關注，中央主管部門已經就此清晰地表明了我們的立場，香港特別行政區也發表了支持的聲明。在北京參加全國兩會的香港人大代表，還有香港政協委員也紛紛發出了支持的聲音。他說，“既然記者提到這個問題，我想再明確幾點我們的立場。”

王毅稱，第一，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。不幹涉內政是國際關係基本準則，各國都應予以遵守。第二，維護國家安全歷來是中央事權，在任何國家都是如此。中央通過《基本法》第23條授權香港特別行政區自行立法，履行其憲制責任，但這並不影響中央根據實際情況和需要繼續建構維護國家安全的法律制度和執行機制。中央政府對所有地方行政區域的國家安全負有最大和最終責任，這是基本的國家主權理論和原則，也是世界各國的通例。

王毅接著說，第三，去年6月修例風波以來，“港獨”組織和本土激進分離勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部勢力深度非法干預香港事務，這些都對中國的國家安全造成了嚴重危害，也對香港保持繁榮穩定、推進“一國兩制”構成了巨大威脅。建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制刻不容緩，勢在必行。他稱，第四，全國人大這一決定，針對的是極少數嚴重危害國家安全的行為，不影響香港的高度自治，不影響香港居民的權利和自由，不影響外國投資者在香港的正當權益。

王毅表示，“大家對香港的未來，應更加充滿信心，而不必過於擔心。”他說，決定通過之後，將啟動立法程序，這將使香港有更加完備的法律體系、更加穩定的社會秩序、更加良好的法治和營商環境，有利於維護“一國兩制”的基本方針，有利於維護香港的金融、貿易和航運中心地位。他提出，“相信所有希望香港長治久安、‘一國兩制’行穩致遠的各界朋友們都會對此予以理解和支持。”