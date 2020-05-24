英國首相約翰遜據報有意給予香港人居英權

中國推動制定“港版國安法”繼續引起各國的關注。英國媒體報道，如果北京對香港進一步鎮壓，英國首相約翰遜可能考慮給予香港人庇護提供居英權；而台灣總統蔡英文表示，如港版國安法通過，台灣可能不將香港視為特別區。 美國白宮國安顧問也表示，港版國安法可能引來美國制裁。中國外長王毅則宣稱，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。

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英國《每日快報》報道，如果北京對香港有進一步鎮壓行動，英國首相約翰遜已有秘密計畫，給予香港人庇護，提供居英權。

報道說，約翰遜今年初在鄉郊官邸曾與部分國會議員舉行會議時表示，將考慮給予香港人居英權。他的提議得到與會議員一致同意。

報道還說，暫時不清楚約翰遜的有關建議，只是向持有英國國民海外護照的港人及其親屬給予居英權，還面是向所有香港人。有關做法類似英國在上世紀70年代，向被非洲烏干達獨栽政府逼害的亞洲移民給予居留權。

另據表示，台灣的總統蔡英文周日晚上在社交網絡說，在協助受到壓迫的香港人民方面，港澳條例已有相關的規範，過去這段期間，秉持人道考量，持續提供各種可能的人道救援。

蔡英文也提到，依據香港澳門關係條例第60條，香港形勢一旦發生變化，條例會局部或全部停止適用。她希望香港形勢不致走到這一步。

台灣《中央社》引述消息人士表示，如果港版國安法通過，導致香港淪為“一國一制”，造成香港地位被根本性改變，進而危害台灣安全時，“港澳條例”讓香港成為特別地區的現況將不存在，港澳條例恐怕會停止適用，要使用“兩岸人民關係條例”處理香港問題。屆時會把港資視同大陸資金，港人居留的規定也會停止適用，代表某種程度抵制香港被“中國化”。

美國白宮國家安全顧問奧布萊恩周日也表示，中國推動制定“港版國安法”可能導致美國制裁，並威脅香港作為金融中心的地位。

中國外交部長王毅周日則宣稱，去年6月香港反送中以來，暴力恐怖活動和外部勢力干預都對中國的國家安全造成了嚴重危害，建立香港國安法和執行機制刻不容緩。他還宣稱，香港事務是中國內政，不容任何外來干涉。